Al estilo Trump, Mundial desata redadas contra indocumentados

EL DATO: EL PASADO 23 de marzo fueron hallados 229 migrantes en la caja de un tráiler en Veracruz que estaba estacionado en un depósito de vehículos. Las personas fueron aseguradas por autoridades estatales y federales, y enviadas a un centro migratorio para definir su estatus.

Los arrestan en CDMX y son liberados en provincia

La puerta se abrió de golpe. Day-ren apenas tuvo tiempo de vestirse antes de que agentes migratorios le ordenaran salir del departamento donde vivía junto con su prima en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. No hubo explicación, tampoco una orden judicial visible. Sólo instrucciones rápidas y la presión de abandonar el lugar de inmediato.

“No pudimos sacar de la casa dinero ni nada, únicamente los pasaportes”, recordó en entrevista la joven cubana de 29 años. Horas después, fue trasladada, primero a Iztapalapa y posteriormente a una estación migratoria en Veracruz. Ahí, relató, les hicieron firmar documentos sin mayores aclaraciones y más tarde las dejaron en libertad en plena madrugada.

“Nos dijeron que pidiéramos un taxi para ir a un hotel y que al día siguiente fuéramos a la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados). Era la medianoche del martes y nos la tuvimos que arreglar”, narró a La Razón.

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EL DATO: ORGANIZACIONES EXPRESARON preocupación por al menos dos casos de allanamiento en viviendas particulares presuntamente realizados por fuerzas federales.

Su caso forma parte de una serie de denuncias documentadas por organizaciones civiles y colectivos de acompañamiento a personas migrantes que alertan sobre el incremento de operativos migratorios en distintas zonas de la capital del país y el Estado de México.

Las acciones, aseguraron, involucran al Instituto Nacional de Migración (INM), Guardia Nacional (GN), Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) y policías capitalinos, pero también se da en otros puntos de la República Mexicana.

La Red Jesuita con Migrantes México acusó que se trata de un esquema de control “profundamente militarizado” que coincide con políticas de “orden y limpieza” impulsadas por autoridades capitalinas rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con los reportes de organizaciones civiles, en la capital —la principal sede en el país del torneo internacional— las revisiones y detenciones se han concentrado en las colonias Guerrero, Doctores, Tepito y La Merced, además de puntos de alta actividad comercial, como Polanco, Patriotismo y las inmediaciones de centros comerciales, como Antara y Miyana.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 1 de mayo en la zona de Polanco, donde agentes migratorios realizaron operativos contra repartidores de plataformas digitales. Organizaciones como Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana documentaron detenciones de personas cubanas, venezolanas, haitianas y hondureñas, algunas de ellas con trámites activos ante la Comar.

DESDE FINALES de abril y los primeros días de mayo, el Instituto Nacional de Migración ha realizado operativos en distintas zonas de la Ciudad de México: Polanco, Guerrero, Doctores, San Rafael, Tepito, La Merced y Buenavista, entre otras RED TDT Comunicado



Julio —nombre solicitado para proteger su identidad— relató que agentes del INM lo interceptaron mientras trabajaba cerca de la plaza Miyana.

“Me quitaron los teléfonos y me subieron a la camioneta”, narró el hombre. Aunque mostró su constancia de inscripción al Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno del Gobierno capitalino, fue trasladado a la estación migratoria Las Agujas, en Iztapalapa.

Ahí, aseguró, le tomaron huellas, fotografías y lo obligaron a firmar documentos “que ni siquiera te dejan leer”. Horas más tarde fue enviado junto con otras 20 personas a Villahermosa, Tabasco. “Nos bajaron del autobús y en menos de 10 minutos ya estábamos en la calle”, relató.