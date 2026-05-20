Esperan a líderes europeos con un programa cultural

DE IZQ. a der.: Ursula von der Leyen, Kaja Kallas y António Costa, en Bélgica, en imagen de archivo.

LA RECEPCIÓN a líderes y altos representantes de la Unión Europea (UE) en México, que viajan esta semana al país para la renovación del Acuerdo Global Modernizado, incluirá visitas culturales y recorridos a recintos como el bosque de Chapultepec, el Templo Mayor y otros.

En el programa expuesto por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se apunta que este 21 de mayo se tienen previstas distintas actividades para uno de los cuatro altos representantes que acudirán a México en el marco de la renovación del acuerdo comercial entre ambas regiones.

EL TIP: SE TIENE prevista también la firma del acuerdo comercial interino entre el secreta rio de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y el comisario de comercio de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, será acompañada a una caminata por el Bosque de Chapultepec, un recorrido por el Museo Nacional de Antropología e Historia y un encuentro con mujeres indígenas.

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Para Maroš Šefčovič, comisario de comercio de la UE, se tiene una agenda con la Secretaría de Economía que incluye reunión con representantes de empresas europeas, la apertura de eventos sobre empoderamiento de las mujeres en el comercio, una reunión bilateral con la Secretaría de Hacienda y la clausura de la Cumbre Empresarial México-UE.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, tendrá una reunión con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un recorrido por el Bosque de Chapultepec, visitas a instalaciones de empresas europeas y otra visita cultural.

Kaja Kallas, alta representante de la UE, tiene una agenda conjunta con la Cancillería con reuniones bilaterales entre ministros, un mensaje conjunto a medios, un recorrido por el Templo Mayor, reunión con jóvenes y la clausura de la Cumbre Empresarial México-UE.

ES LA OPORTUNIDAD de México para exportar a Europa más productos y, al mismo tiempo, de mayor inversión en México para el mercado interno o para la exportación a Europa

Para el 22 de mayo se llevará a cabo la reunión oficial entre Von der Leyen y Costa con la Presidenta Claudia Sheinbaum, la cual iniciará con la ceremonia oficial de bienvenida, una reunión bilateral de líderes, una reunión de trabajo con comitivas, una reunión con empresarios de México y la UE, y la firma del Acuerdo Global.