Freno de mano a Perfect Day

Y nos piden no dejar de lado la decisión de la Semarnat de no otorgar el permiso que requería la empresa estadounidense de cruceros Royal Caribbean para levantar sobre terrenos de selva virgen un megaparque acuático de 30 toboganes, pensado para recibir a 21 mil turistas al día en una localidad —Mahahual— de apenas 3 mil habitantes en el sur de Quintana Roo. “No se va a aprobar el proyecto Perfect Day”, adelantó ayer la titular de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en un anuncio interrumpido por aplausos. Aunque Bárcena aclaró que de cualquier forma la compañía extranjera ya estaba cerca de desistirse del cuestionado proyecto, remarcó la importancia de que el Gobierno federal le marcara un alto. Comentan que la noticia ya era cuestión de tiempo, pues varias organizaciones civiles, defensoras del ecosistema maya, recibieron con beneplácito y esperanza la revisión del caso solicitada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien no dejó de atender una demanda que, por cierto, alcanzó el récord de casi 4.5 millones de firmas en la plataforma change.org.

TE RECOMENDAMOS: Semarnat niega permiso a Royal Caribbean Frena Gobierno controversial Parque Acuático