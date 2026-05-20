Renovada estación

Con la novedad de que cinco meses después, la estación Auditorio de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro volvió a operar con altos estándares de movilidad y con pisos, muros, techos, torniquetes e iluminación renovada, muy lista para decir: ‘Mírenme, sí, soy del Metro de la Ciudad de México’, nos comentan. En una de ésas ya las y los usuarios, acostumbrados a entrar con fe, paciencia y cara de lunes, ya se toparon con una sorpresa que francamente no esperaban. Dieron dos pasos, miraron alrededor y casi faltó que preguntaran si el boleto incluía tour guiado. En el STC ya pueden presumir una renovación que se ve, se pisa y hasta se antoja fotografiar. Auditorio volvió luminosa, moderna y con aire de “perdón la tardanza, estaba quedando guapa para el mundial”. Por cierto que en el marco de estas obras de renovación, el director general, Adrián Rubalcava Suárez, ha solicitado la paciencia de las y los usuarios para continuar con los trabajos que serán en beneficio de las próximas generaciones. Ahí el dato.

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