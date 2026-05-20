La ciberjusticia

Sugieren las y los especialistas en materia electoral que quien tenga interés en hacer carrera en este ámbito de la vida democrática del país bien le haría echar ojo a los planes académicos que cocina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que, a través de su Escuela Judicial Electoral, lanzará la especialidad en ciberdemocracia y justicia electoral. Nos explican que lo más relevante de esta oferta es el carácter de innovación que pretende imprimir en quienes accedan a ella, ya que busca preparar a profesionales que analicen, diseñen y apliquen la IA, sí, esa herramienta que tanto nos revoluciona últimamente y que podría ser aprovechada, en este caso, como copiloto para que la participación democrática en nuestro país sea más fuerte o para que se garantice la transparencia, equidad y legalidad en los procesos electorales. Nos insisten en que este plan de estudios no es cosa menor no sólo porque las elecciones son parte de nuestra cotidianidad política, sino porque ya hay desafíos fuertes que hay que atender: la desinformación, la falta de regulación del entorno digital y el impacto que ya tienen en campañas y en la toma de decisiones de la ciudadanía. A tomar nota.