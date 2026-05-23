Pide evaluar tratos de Chihuahua y Texas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se revise la colaboración que se identificó entre los gobiernos de Chihuahua y de Texas, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGJC) abriera la puerta a que agentes estadounidenses participaran en un operativo contra cárteles en su demarcación.

La mandataria federal remarcó que el análisis a tal convenio bilateral, que data desde 2022, debe ser estudiado en cuanto al alcance que tiene y, con base en ello, se valore si resulta violatorio a la soberanía nacional.

Sheinbaum Pardo crítico que haya opositores que insisten en que se permita la intervención de otros países bajo el pretexto de que se abone a la seguridad nacional: “Yo hice mi planteamiento ayer, lo hago y lo sigo haciendo. Hay una visión de un sector de los conservadores, de la derecha mexicana, que piensa que tiene que haber más intervención y más injerencia de gobiernos extranjeros en México para distintos temas y, en particular, para seguridad. Nosotros no, nosotros creemos en la soberanía”.

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La Presidenta lanzó un señalamiento directo a los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por acudir ante gobiernos extranjeros para pedir que intervengan en territorio mexicano, porque ellos, criticó: “por sí solos no tienen un impacto político en el país”.

“Pero hay panistas, prianistas, que no creen en eso. Que no creen en los mexicanos, que no tienen un proyecto de nación para el país y que, a lo que se han dedicado, particularmente en los últimos dos años, porque nadie los pela, es a ir allá a hablar mal de México”, criticó.

Además, reiteró su comparación en el caso que derivó en un despojo, con invitar a un extraño a la casa para compartir comida y experiencias pero, insistió, después terminan por tomar el control y querer dictar decisiones sobre ese espacio.