CSP convoca a celebrar triunfo electoral mañana

EL MONUMENTO a la Revolución será el punto de encuentro, a las 10:00 horas, en la CDMX, donde la mandataria presentará el informe “Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria

La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a la ciudadanía a participar el próximo domingo 31 de mayo en una serie de actos públicos que se realizarán en el Monumento a la Revolución y en 31 plazas del país, donde se darán a conocer los resultados alcanzados durante el primer año y medio de su administración.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal invitó a la población a reunirse a las 11:00 horas para compartir los avances de Gobierno y refrendar la defensa de las conquistas sociales y la soberanía nacional.

“El domingo 31 de mayo, en el Monumento a la Revolución y en 31 plazas del país, te invito a compartir los resultados de este año y medio de Gobierno en defensa de las conquistas del pueblo y de la soberanía de México”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: Defensa de Maru Campos acusa presión política

59.7 Por ciento de votos obtuvo CSP en elecciones de 2024: INE

En un video difundido en sus plataformas digitales, Sheinbaum aseguró que México atraviesa un momento histórico impulsado por la participación ciudadana y el respaldo popular al proyecto de transformación iniciado en los últimos años.

“Estamos viviendo tiempos extraordinarios en el país. Esta transformación no la detiene nadie porque tiene una sola fuerza verdadera: la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajamos juntos desde abajo en la construcción todos los días de un país más justo, más seguro y con bienestar para todas y todos”, afirmó.

La titular del Ejecutivo destacó que la continuidad de la transformación depende de la unidad de la sociedad en torno a principios como la justicia, la democracia y la dignidad del pueblo.

“Mientras exista esa unión por la justicia, la democracia y la dignidad del pueblo, la transformación seguirá avanzando”, sostuvo la Presidenta.

“Acompáñame este domingo 31 de mayo a celebrar juntas y juntos dos años del triunfo del pueblo de México, en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, y en todas las plazas del país”, señaló Sheinbaum Pardo.