En menos de 24 horas ley de injerencia tiene aval de 24 entidades

DIPUTADOS del Congreso de la CDMX celebran la aprobación de la reforma, ayer.

El Senado de la República aprobó la madrugada de ayer una reforma al artículo 41 de la Constitución que incorpora la intervención o injerencia extranjera como nueva causal de nulidad de elecciones. Y a menos de 11 horas de ser aprobadas, dicha enmienda, así como la avalada la noche del jueves en materia judicial-electoral, fueron validadas más de 20 congresos estatales, con lo que alcanzaron la mayoría calificada requerida por el artículo 135 de la Carta Magna para su entrada en vigor.

Con 85 votos a favor, la mayoría de Morena, PT y PVEM respaldó el dictamen en materia de intervención externa, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano emitieron 42 sufragios en contra. La sesión extraordinaria concluyó a las 3:52 horas.

El Dato: En la sesión hubo una confrontación cuando Luis Armando Melgar ( PVEM), arrojó a Gerardo Fernández Noroña (Morena) una playera guinda que decía “#YoConRocha”.

El morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió la enmienda con el argumento de proteger la soberanía.

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“Esta reforma tiene un propósito superior, profundamente democrático y profundamente patriótico: garantizar que en México las elecciones las decida el pueblo y nadie más”, afirmó.

Explicó que la nulidad no operará de manera automática, pues deberá demostrarse con pruebas objetivas que la intervención fue grave, dolosa y determinante, además de acreditar su impacto en la equidad de la contienda o en la autenticidad de los resultados.

La oposición rechazó los argumentos. La priista Alejandra Sandoval sostuvo que el concepto central es ambiguo: “Una nulidad electoral no puede descansar en una palabra elástica como ‘influir’. Si una declaración diplomática genera debate, ¿influyó? Si un medio internacional publica un reportaje, ¿influyó?”.

El emecista Luis Donaldo Colosio aseguró que la reforma tiene un tinte político disfrazado de jurídico: “La verdadera vocación de esta reforma es construir una herramienta política, una póliza de seguro electoral, por si acaso los resultados del 2027 no son los que esperan”.

Agregó que la redacción permitiría atribuir resultados adversos a supuestas intervenciones externas, incluso, a partir de publicaciones periodísticas o posicionamientos de organismos internacionales.

También criticó el artículo transitorio que obliga a los estados a armonizar su legislación antes del 5 de junio, lo que vio imposible de cumplir: “Aprobar un decreto constitucional con un transitorio inejecutable en el momento mismo de su votación dice mucho sobre la calidad de la deliberación que acompañó este proceso”.

RÉCORD CONSTITUCIONAL ı Foto: Especial

La priista Carolina Viggiano sostuvo que el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, retiró en San Lázaro la enmienda secundaria que definiría el concepto de injerencia extranjera, por lo que la nueva causal difícilmente podría aplicarse en 2027 debido a las restricciones constitucionales para modificar reglas electorales cerca del inicio de los procesos de campaña.

En defensa del dictamen, el morenista Raúl Morón Orozco argumentó que la reforma responde a fenómenos reales como campañas de desinformación, uso de bots y financiamientos opacos con origen transnacional.

Uno de los temas más recurrentes en el debate fue la ausencia de referencias al crimen organizado. Legisladores de oposición cuestionaron que se sancionen posibles amenazas externas mientras se omite la influencia de grupos criminales en procesos electorales, los asesinatos de candidatos y diversos señalamientos sobre vínculos entre delincuencia y política.

La panista María de Jesús Díaz sostuvo que “la verdadera amenaza para la democracia no está fuera de nuestras fronteras”, sino en los grupos criminales que controlan territorios, intimidan votantes y condicionan la participación política.

Una reserva presentada por la priista Mely Romero Celis para incorporar también la intervención del crimen organizado como causal de nulidad electoral fue rechazada por 79 votos contra 43.

En un segundo bloque de la misma sesión, el Senado aprobó, por 85 votos a favor, de Morena, PT y PVEM y 41 en contra del PAN, PRI y MC, reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La discusión se resolvió de manera acelerada. Las comisiones dictaminadoras solicitaron retirar el asunto de su análisis y llevarlo directamente al pleno como de “urgente y obvia resolución”. La Cámara alta avaló primero el retiro del turno, y después la urgencia con 84 votos a favor.

El nuevo mecanismo, de adhesión voluntaria para los partidos políticos, coordinaría al INE con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia para revisar perfiles de candidatos y emitir alertas de riesgo. La oposición calificó la medida como insuficiente.

ACELERADOR. Horas después de que el Senado aprobara la noche del jueves la reforma al Poder Judicial que mueve la elección de jueces a 2028, así como la enmienda que introduce la intervención extranjera como causal de nulidad electoral, ambas minutas fueron validadas por más de la mitad de los congresos estatales, por lo que se consiguió la mayoría calificada.

La senadora de Morena Imelda Castro fue quien lo dio a conocer a través de sus redes sociales: “¡Se alcanzó la mayoría constitucional! El próximo lunes se realizará la declaratoria de constitucionalidad en el Congreso de la Unión”.

Ambos decretos fueron aprobados en la Cámara de Diputados y el Senado, para posteriormente ser enviados las primeras horas de este viernes a los congresos locales para su ratificación, conforme al procedimiento de reforma constitucional.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, 25 legislaturas estatales habían aprobado la reforma judicial, entre ellas las del Estado de México, Veracruz, Campeche, Baja California, Baja California Sur, Oaxaca, Sonora y Sinaloa.

En el de causal de nulidad por intervención extranjera, eran 24 los Congresos que habían avalado dicha enmienda, entre los cuales, además de los citados arriba, están los de Guerrero y Quintana Roo.

Monreal prevé para este lunes la declaratoria de constitucionalidad

| Por Claudia Arellano |

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, informó que el próximo lunes la Comisión Permanente del Congreso de la Unión podría emitir la declaratoria de constitucionalidad de las reformas al Poder Judicial y en materia de nulidad de elecciones, una vez que concluya el proceso de ratificación en los congresos locales.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, el también coordinador parlamentario de Morena explicó que varios congresos estatales ya iniciaron el análisis y aprobación de las modificaciones constitucionales.

“Como es muy conocida la reforma electoral muchos de los congresos del país se preparan días antes y, yo creo que estará la mayoría de legislaturas, no sé, en uno o dos días, para que el lunes próximo se pueda hacer la declaratoria de constitucionalidad en la Comisión Permanente”, señaló.

El Dato: La Presidenta defendió la nulidad electoral por intervención al argumentar que protege la soberanía nacional y garantiza que las decisiones democráticas a los mexicanos.

Monreal detalló que el aval de las legislaturas estatales es un procedimiento relativamente sencillo, debido a que los congresos locales únicamente pueden ratificar o rechazar las reformas previamente aprobadas por el Congreso de la Unión y detalló que el periodo extraordinario de sesiones ya concluyó, por lo que corresponderá a la Comisión Permanente realizar la declaratoria de constitucionalidad para, posteriormente, publicar y promulgar las reformas aprobadas.

Precisó que las modificaciones abarcan diez artículos de la Constitución Política, de los cuales, nueve están relacionados con la reforma al Poder Judicial.

Ante medios de comunicación dijo que el aplazamiento del análisis del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es con el propósito de profundizar su estudio y construir mayores consensos entre las fuerzas políticas.

También explicó que la iniciativa relacionada con las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales requiere una revisión cuidadosa debido a su relevancia jurídica y constitucional.

Además, destacó la incorporación de una nueva causal de nulidad electoral relacionada con la intervención extranjera en los procesos democráticos.

“Esta última norma constitucional, una vez que pase todo el trámite, será vigente y después se procederá a la legislación secundaria en el caso de interferencia, injerencia o intervención extranjera”, indicó el constitucionalista.

Monreal Ávila aclaró que la legislación secundaria no podía discutirse previamente debido a criterios de técnica constitucional, ya que primero debe promulgarse la reforma al artículo 41 constitucional para incorporar formalmente este nuevo supuesto jurídico.

Finalmente, adelantó que la discusión de las leyes secundarias podría realizarse durante el próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre o bien mediante la convocatoria a un nuevo periodo extraordinario.

El morenista aclaró que la propuesta de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral fue retirada por razones de técnica legislativa: “No podíamos hacer antes la norma secundaria por técnica constitucional, dado que tenemos que esperar que sea promulgada y que se inicie la vigencia de la reforma constitucional al (artículo) 41” señaló al aclarar que debe entrar en vigor la modificación constitucional para armonizar la legislación secundaria.

Nuevos ajustes

Principales modificaciones de la reforma al poder judicial avaladas por el Senado.

Aplazamiento general: Postergar la elección de jueces y magistrados federales de junio de 2027 a junio de 2028.

Concurrencia con Revocación de Mandato: Alinear la fecha de la elección judicial con la consulta de revocación de mandato.

Reelección en el TEPJF: Los magistrados de la Sala Superior pueden competir y extender su periodo en el cargo.

Reducción de aspirantes: Disminución en el número total de candidatos elegibles.

Insaculación (Tómbola): Ratificación del uso del sorteo aleatorio entre los perfiles evaluados para evitar capturas de grupos de interés.

Simplificación de boletas: Rediseño y agilización de los formatos de votación.

Reorganización por Circuitos: Reajuste geográfico de los comicios por circuitos judiciales y especialidades.

Ajuste en la duración de cargos: Modificaciones técnicas a los periodos específicos y transitorios de permanencia.

Facultades del Senado: Otorgar al Senado de la República la atribución de calificar licencias o renuncias de los titulares de la SCJN, del TDJ y del TEPJF.

PAN CELEBRA FRENO A LEGISLACIÓN A MODO

Por Claudia Arellano

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, consideró positivo que no se aprobara una legislación “a modo” que, afirmó, podría haber derivado en la cancelación de derechos políticos y electorales.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, la legisladora señaló que la discusión sobre el marco legal relacionado con la intervención extranjera en procesos electorales deberá retomarse en otro momento y con mejores condiciones para perfeccionar la norma.

Insistió también en la necesidad de construir mecanismos legales que impidan la infiltración del crimen organizado en las candidaturas y en los procesos democráticos del país.

La diputada federal indicó que el andamiaje legal sobre lo que algunos sectores denominan “intervención extranjera” y otros consideran una “cancelación de derechos”, podrá discutirse una vez que exista mayor consenso político.

Asimismo, aclaró que la reciente reforma constitucional en la materia no podría aplicarse para el proceso electoral de 2027.

La presidenta de la mesa directiva lamentó el deterioro del debate político y llamó a las y los legisladores a conducirse con responsabilidad respecto a los incidentes violentos que se generaron durante la sesión.