Entregan paquetes de programa de maíz nativo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de kits del Plan Nacional de Maíz Nativo “El Maíz es la Raíz”

En Jocotitlán, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de kits del Plan Nacional de Maíz Nativo “El Maíz es la Raíz”, donde destacó la importancia histórica y cultural del este alimento nativo como elemento fundamental de la identidad mexicana.

Asimismo, explicó que el programa “El Maíz es la Raíz” busca apoyar especialmente a los pequeños productores que continúan sembrando maíces nativos, preservando la biodiversidad y las variedades originarias del país.

“Tenemos que cuidar las razas del maíz. Si no cuidamos el maíz nativo vamos a acabar dependiendo de empresas que producen semillas y dejaríamos de proteger nuestro origen”, advirtió.

TE RECOMENDAMOS: CSP renueva pacto con la IP para frenar inflación

La mandataria detalló que el programa contempla la organización de comunidades milperas, asistencia técnica especializada, mejoramiento de suelos, apoyos productivos y proyectos para generar valor agregado mediante la elaboración de tortillas y otros derivados.

Indicó que actualmente participan cerca de 200 mil productores y productoras, con la meta de alcanzar un millón de beneficiarios para 2028.

550 municipios beneficiados con acompañamiento técnico

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la entidad alberga 14 de las 59 razas de maíz reconocidas a nivel nacional, lo que convierte al estado en un importante reservorio de diversidad genética.

La mandataria estatal celebró el arranque del programa “Comaleras para el Bienestar”, destinado a fortalecer la producción tradicional de tortillas elaboradas a mano.

“Este programa es un reconocimiento a las mujeres que con sus manos y saberes transforman el maíz y mantienen viva una de las tradiciones alimentarias más emblemáticas de nuestro país”, expresó.

En el evento, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, informó que el programa opera actualmente en ocho estados del país y ha permitido identificar y acompañar a productores de 42 de las 59 razas nativas de maíz existentes en México.

Como parte del lanzamiento, la Presidenta Sheinbaum entregó de manera simbólica los primeros kits del programa “Comaleras del Bienestar” a las beneficiarias Guillermina Angélica Vargas y Mónica Ramírez, quienes participarán en las acciones para fortalecer la transformación y comercialización del maíz nativo.