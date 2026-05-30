Monreal prevé para este lunes la declaratoria de constitucionalidad

EL DIPUTADO Ricardo Monreal (al micrófono) en un parlamento juvenil en CDMX, ayer

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, informó que el próximo lunes la Comisión Permanente del Congreso de la Unión podría emitir la declaratoria de constitucionalidad de las reformas al Poder Judicial y en materia de nulidad de elecciones, una vez que concluya el proceso de ratificación en los congresos locales.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, el también coordinador parlamentario de Morena explicó que varios congresos estatales ya iniciaron el análisis y aprobación de las modificaciones constitucionales.

“Como es muy conocida la reforma electoral muchos de los congresos del país se preparan días antes y, yo creo que estará la mayoría de legislaturas, no sé, en uno o dos días, para que el lunes próximo se pueda hacer la declaratoria de constitucionalidad en la Comisión Permanente”, señaló.

El Dato: La Presidenta defendió la nulidad electoral por intervención al argumentar que protege la soberanía nacional y garantiza que las decisiones democráticas a los mexicanos.

Monreal detalló que el aval de las legislaturas estatales es un procedimiento relativamente sencillo, debido a que los congresos locales únicamente pueden ratificar o rechazar las reformas previamente aprobadas por el Congreso de la Unión y detalló que el periodo extraordinario de sesiones ya concluyó, por lo que corresponderá a la Comisión Permanente realizar la declaratoria de constitucionalidad para, posteriormente, publicar y promulgar las reformas aprobadas.

Precisó que las modificaciones abarcan diez artículos de la Constitución Política, de los cuales, nueve están relacionados con la reforma al Poder Judicial.

Ante medios de comunicación dijo que el aplazamiento del análisis del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es con el propósito de profundizar su estudio y construir mayores consensos entre las fuerzas políticas.

También explicó que la iniciativa relacionada con las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales requiere una revisión cuidadosa debido a su relevancia jurídica y constitucional.

Además, destacó la incorporación de una nueva causal de nulidad electoral relacionada con la intervención extranjera en los procesos democráticos.

“Esta última norma constitucional, una vez que pase todo el trámite, será vigente y después se procederá a la legislación secundaria en el caso de interferencia, injerencia o intervención extranjera”, indicó el constitucionalista.

Monreal Ávila aclaró que la legislación secundaria no podía discutirse previamente debido a criterios de técnica constitucional, ya que primero debe promulgarse la reforma al artículo 41 constitucional para incorporar formalmente este nuevo supuesto jurídico.

Finalmente, adelantó que la discusión de las leyes secundarias podría realizarse durante el próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre o bien mediante la convocatoria a un nuevo periodo extraordinario.

El morenista aclaró que la propuesta de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral fue retirada por razones de técnica legislativa: “No podíamos hacer antes la norma secundaria por técnica constitucional, dado que tenemos que esperar que sea promulgada y que se inicie la vigencia de la reforma constitucional al (artículo) 41” señaló al aclarar que debe entrar en vigor la modificación constitucional para armonizar la legislación secundaria.

Nuevos ajustes

Principales modificaciones de la reforma al poder judicial avaladas por el Senado.

Aplazamiento general: Postergar la elección de jueces y magistrados federales de junio de 2027 a junio de 2028.

Concurrencia con Revocación de Mandato: Alinear la fecha de la elección judicial con la consulta de revocación de mandato.

Reelección en el TEPJF: Los magistrados de la Sala Superior pueden competir y extender su periodo en el cargo.

Reducción de aspirantes: Disminución en el número total de candidatos elegibles.

Insaculación (Tómbola): Ratificación del uso del sorteo aleatorio entre los perfiles evaluados para evitar capturas de grupos de interés.

Simplificación de boletas: Rediseño y agilización de los formatos de votación.

Reorganización por Circuitos: Reajuste geográfico de los comicios por circuitos judiciales y especialidades.

Ajuste en la duración de cargos: Modificaciones técnicas a los periodos específicos y transitorios de permanencia.

Facultades del Senado: Otorgar al Senado de la República la atribución de calificar licencias o renuncias de los titulares de la SCJN, del TDJ y del TEPJF.

PAN CELEBRA FRENO A LEGISLACIÓN A MODO

Por Claudia Arellano

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, consideró positivo que no se aprobara una legislación “a modo” que, afirmó, podría haber derivado en la cancelación de derechos políticos y electorales.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, la legisladora señaló que la discusión sobre el marco legal relacionado con la intervención extranjera en procesos electorales deberá retomarse en otro momento y con mejores condiciones para perfeccionar la norma.

Insistió también en la necesidad de construir mecanismos legales que impidan la infiltración del crimen organizado en las candidaturas y en los procesos democráticos del país.

La diputada federal indicó que el andamiaje legal sobre lo que algunos sectores denominan “intervención extranjera” y otros consideran una “cancelación de derechos”, podrá discutirse una vez que exista mayor consenso político.

Asimismo, aclaró que la reciente reforma constitucional en la materia no podría aplicarse para el proceso electoral de 2027.

La presidenta de la mesa directiva lamentó el deterioro del debate político y llamó a las y los legisladores a conducirse con responsabilidad respecto a los incidentes violentos que se generaron durante la sesión.

Oposición busca volver con apoyo externo

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de kits del Plan Nacional de Maíz Nativo: “El Maíz es la Raíz”, donde anunció acciones para fortalecer la producción, conservación y comercialización del grano criollo, al tiempo que lanzó críticas a la oposición, a la que acusó de buscar alianzas con gobiernos extranjeros para recuperar privilegios políticos.

Durante su discurso ante productores, campesinos y beneficiarios del programa, la mandataria federal sostuvo que los grupos opositores continúan en la búsqueda de mecanismos para regresar al poder, incluso mediante el respaldo de actores internacionales, situación que comparó con acontecimientos ocurridos en el siglo XIX.

“Fueron a buscar a un emperador europeo porque decían que no había en México nadie que pudiera gobernar. Imagínense qué antipatriotas”, expresó.

Aseguró que la sociedad mexicana cuenta con un mayor nivel de conciencia política y participación ciudadana, lo que, dijo, dificulta el regreso de prácticas políticas del pasado: “El pueblo ya está muy consciente. Ahora hay mucha conciencia. Hubo en 2018 una revolución de las conciencias y esa permaneció en el corazón y en la mente del pueblo de México”.

Agregó que:“El gobierno no puede divorciarse jamás del pueblo y el pueblo tiene que ser parte del gobierno. Esa es la verdadera democracia, la representación del pueblo”, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a la vida pública del país para defender los avances alcanzados.

Recientemente la Presidenta afirmó que existe un riesgo real “de intervención extranjera en las elecciones de México”, al referirse a la reforma para incorporar como causal de nulidad la injerencia externa, al poner como ejemplo que Mexicanos contra la Corrupción “fue financiado por instituciones estadounidenses (no mencionadas expresamente) y que finalmente apoyaban una candidatura”.