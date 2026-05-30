Oposición busca volver con apoyo externo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de kits del Plan Nacional de Maíz Nativo: “El Maíz es la Raíz”, donde anunció acciones para fortalecer la producción, conservación y comercialización del grano criollo, al tiempo que lanzó críticas a la oposición, a la que acusó de buscar alianzas con gobiernos extranjeros para recuperar privilegios políticos.

Durante su discurso ante productores, campesinos y beneficiarios del programa, la mandataria federal sostuvo que los grupos opositores continúan en la búsqueda de mecanismos para regresar al poder, incluso mediante el respaldo de actores internacionales, situación que comparó con acontecimientos ocurridos en el siglo XIX.

“Fueron a buscar a un emperador europeo porque decían que no había en México nadie que pudiera gobernar. Imagínense qué antipatriotas”, expresó.

Aseguró que la sociedad mexicana cuenta con un mayor nivel de conciencia política y participación ciudadana, lo que, dijo, dificulta el regreso de prácticas políticas del pasado: “El pueblo ya está muy consciente. Ahora hay mucha conciencia. Hubo en 2018 una revolución de las conciencias y esa permaneció en el corazón y en la mente del pueblo de México”.

Agregó que:“El gobierno no puede divorciarse jamás del pueblo y el pueblo tiene que ser parte del gobierno. Esa es la verdadera democracia, la representación del pueblo”, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a la vida pública del país para defender los avances alcanzados.

Recientemente la Presidenta afirmó que existe un riesgo real “de intervención extranjera en las elecciones de México”, al referirse a la reforma para incorporar como causal de nulidad la injerencia externa, al poner como ejemplo que Mexicanos contra la Corrupción “fue financiado por instituciones estadounidenses (no mencionadas expresamente) y que finalmente apoyaban una candidatura”.