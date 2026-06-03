Acusa mandataria 10 años de persecución

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó a Javier Corral Jurado de mantener una persecución en su contra durante más de una década, luego de que el senador retirara la impugnación contra la determinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de no ejercer acción penal en la denuncia que presentó el morenista por presunta privación ilegal de la libertad.

Campos Galván respondió al desistimiento del legislador y colocó el episodio dentro de la confrontación que ambos sostienen desde hace años: “Hasta que alguien le dijo algo, ¿no? Siempre, según él, tan valiente, tan entrón, tan justo, absoluto, honesto. Él sabe que tiene más de diez años persiguiendo a una servidora”.

La mandataria estatal cerró su respuesta a Corral Jurado al decir que espera que “se le esté acabando el 20” y descartó los señalamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre una posible intervención extranjera en las elecciones del próximo año, al sostener que el riesgo está “más bien” en el crimen organizado, “de donde tenemos que cuidarnos”.

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El Tip: Por desvío de recursos, el gobierno de Campos procedió contra Corral; su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes, y contra el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C.

Al salir de la audiencia, Roberto Gil Zuarth y Javier Coello, abogados de Campos, informaron que el senador presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Por ello, esta semana solicitarán acceso a la carpeta para conocer los delitos atribuidos a la gobernadora y preparar su respuesta legal.

Al término de la diligencia, en la que la defensa de Corral Jurado formalizó el desistimiento de la impugnación, Javier Coello explicó que la ruta federal debe aclararse: “Lo que entendemos es que la carpeta de la FGR es por los mismos hechos que investigó la Fiscalía capitalina”.

Gil Zuarth cuestionó que el desistimiento no se presentara desde el pasado viernes, cuando la audiencia quedó pospuesta por primera vez. A su juicio, esa decisión habría evitado el uso de tiempo y recursos del Poder Judicial de la Ciudad de México y de los ministerios públicos.

Quien se sumó a la defensa de Maru Campos fue Jorge Romero, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien acusó a Morena de aplicar un “doble rasero” ante casos que involucran a gobiernos de oposición y oficialistas.

Para el líder panista, el juicio político contra su correligionaria no avanzó porque ni siquiera obtuvo respaldo del bloque que lo impulsaba: “El único verdadero fuero en este país es pertenecer a Morena. Ahí sí eres intocable”.

En Monclova, Coahuila, comparó el trato hacia la dirigente de Chihuahua con señalamientos contra autoridades de Sinaloa: “Si eres una gobernadora de oposición del PAN y desmantelas un narcolaboratorio, enfrentas toda la persecución y todo el hostigamiento desde la mañanera”.

Sostuvo que las figuras cercanas a Morena reciben defensa política ante señalamientos judiciales: “Si eres un gobernador oficialista de Sinaloa y una corte te imputa que tienes asociación criminal, entonces toda la defensa desde la mañanera”.