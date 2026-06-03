Diálogo abierto

Nos piden poner atención en los esfuerzos manifiestos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien —junto con sus compañeros de Gabinete, el titular de la SEP, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres— instó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —una vez más— a no interrumpir los avances en los foros de concertación dispuestos por el Gobierno federal para dar salida a las demandas del magisterio. La encargada de la política interior del país se dirigió anoche a los maestros, a quienes pidió que nombren representantes para que participen en las dos mesas técnicas propuestas, en las que las autoridades ya han garantizado que se revisarán todos los puntos del pliego petitorio. “Tenemos el compromiso que el diálogo iniciado el día de hoy continuará el día de mañana (este miércoles) a las 10 horas en el mismo lugar”, dijo la secretaria, en un sentido llamado a canalizar energías —que, nos dicen, han sido aprovechadas por provocadores— en la búsqueda de soluciones que respondan a las necesidades de docentes a largo plazo.