Esperan a Orvañanos

Hasta la tarde de ayer, en varios puntos de la alcaldía Cuajimalpa, a quien echaban de menos haciéndose cargo de la situación, tratando de reconfortar a los que perdieron todo u organizando los apoyos a las familias damnificadas por la tromba que les pegó el lunes pasado era al alcalde Carlos Orvañanos. Se ha informado que el panista sí habría recorrido algunos sitios para ofrecer ayuda, sin embargo, vecinos consultados in situ no lo han visto ni a él ni a personal de su administración. “Estoy esperando la ayuda de nuestro alcalde y no ha venido, no nos ha brindado el apoyo adecuado. Por favor, si llega a venir, que sea parejo, que no se salten, que no digan: ‘éste sí y éste no’, porque todos somos afectados”, refiere el testimonio de una vecina que se reporta hoy en estas páginas. La atención de los daños no es el único tema donde se tienen las alertas encendidas, también las hay por los tiraderos de basura en las calles de la alcaldía, un problema que requiere más atención, nos dicen, si se quieren evitar inundaciones en estos tiempos de fuertes lluvias. Pendientes.