Exige la oposición aclarar estatus legal de señalados

LEGISLADORES del PAN exigieron al Gobierno federal y a Morena informar de la situación migratoria de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ante versiones que señalan posibles restricciones a sus visas para ingresar a Estados Unidos.

Consideraron que el tema ha adquirido relevancia pública y tiene implicaciones para la imagen internacional del país, por lo que demandaron transparencia por parte de las autoridades federales.

“El retiro de visas a gobernadores en funciones ya es un tema de dominio público que afecta la postura internacional de México. Le exigimos formalmente al Gobierno federal dejar de evadir el tema y presentar un informe inmediato”, señalaron los legisladores.

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El vocero de la bancada en San Lázaro, Federico Döring, sostuvo que es necesario conocer con precisión cuántos funcionarios, legisladores o gobernadores se encuentran bajo observación de autoridades estadounidenses y cuál es su situación migratoria: “Queremos saber exactamente cuántos funcionarios, cuántos legisladores y cuántos gobernadores están bajo la lupa y sin visado. La soberanía se defiende con la verdad, no ocultando información”.

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La presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, afirmó que los señalamientos sobre presuntos vínculos entre gobernadores y otros actores políticos con el narcotráfico deben ser investigados por el Estado mexicano, independientemente de la militancia partidista de los involucrados.

“Más allá de que sean un par de gobernadores o todo Morena quienes están siendo investigados, lo importante es qué hacemos nosotros como Estado mexicano para evitar que esa práctica de proteger a los criminales y a los narcopolíticos siga generalizándose”, expresó.

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que lo reportado ayer es algo que hace tiempo él mismo había señalado, lo que “es un golpe directo a la credibilidad del país”, mientras tanto, el gobierno de Morena los protege, en lugar de exigirles cuentas.