Van 6 mil mdp para caminos artesanales

EL SECRETARIO de Infraestructura y la mandataria federal, ayer, en conferencia.

Comunidades de 18 estados recibirán este año una inversión de seis mil millones de pesos (mdp) para construir o desarrollar caminos artesanales, monto que se mantendrá cada año hasta el cierre de la actual administración, informó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que para este año el programa contempla casi 888 kilómetros (km) y 388 caminos artesanales en beneficio de 327 mil habitantes, y que ya comenzaron los trabajos tras la realización de 143 asambleas comunitarias en todas las entidades beneficiarias.

El Dato: Las pruebas que hace la SICT con hule de llanta forman parte de los trabajos orientados a elevar la durabilidad de caminos alimentadores, rurales y artesanales.

Los caminos artesanales son obras rurales construidas con participación comunitaria para conectar localidades con cabeceras municipales, servicios públicos y rutas principales. El programa federal los concentra en zonas con rezagos de conectividad, especialmente en comunidades indígenas y afromexicanas.

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Al presentar el balance, Esteva recordó que el año pasado la SICT y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas realizaron 135 caminos artesanales, equivalentes a 432 km, con beneficio para 136 mil habitantes en todo el país. Esas acciones buscan mejorar rutas utilizadas por comunidades para la movilidad diaria, el traslado de cosechas y la conexión con carreteras principales.

Dentro del nuevo paquete, las obras abarcan Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz y Zacatecas.

Esteva explicó que la SICT realiza pruebas con materiales como sargazo y hule de llanta para reforzar la base de esos caminos. El objetivo, indicó, es alargar la vida útil de las intervenciones y evitar que sólo reciban arreglos temporales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que su Gobierno realiza obras comunitarias que generan grandes transformaciones a través de una inversión, este año, de 70 mil mdp para la conservación de carreteras federales libres de peaje, de cuota y caminos alimentadores.

“Hoy lo dedicamos a la repavimentación, bacheo con este modelo nuevo que tiene SICT, a caminos artesanales y caminos rurales que ahora se está incorporando nuevas tecnologías para poder hacerlos de más largo plazo.

“Normalmente entra la máquina y en el camino de tierra solamente lo arregla y ahora se están incorporando otros materiales que permiten que dure mucho más tiempo. Además, están todas las nuevas carreteras y puentes que está haciendo la SICT, escuelas y ahora también van a hacer los hospitales”, puntualizó la mandataria.

Esteva Medina detalló que la mayor bolsa corresponde al programa nacional de conservación, con 50 mil millones de pesos para intervenir 18 mil km de la red y generar 100 mil empleos.

El titular de la SICT detalló que México cuenta con 52 mil kilómetros de vías federales, de los cuales 40 mil pertenecen a tramos libres de peaje y 11 mil 500 a autopistas de cuota.

Dentro de ese paquete, el programa Megabachetón de este año contempla dos recorridos por toda la red federal libre, con 239 cuadrillas, mil 500 trabajadores y mil 900 máquinas. A esa operación se sumarán 62 equipos de bacheo en los próximos dos meses.

Hasta el reporte más reciente, la SICT registró 37 mil 295 baches atendidos, equivalentes a 119 mil 344 metros cuadrados, además de mil 392 kilómetros repavimentados. También reportó siete mil 203 trabajadores desplegados en rehabilitación de superficie, con 10 millones 470 mil metros cuadrados intervenidos hasta el momento.

La dependencia también incorporó un sistema de control, evaluación y monitoreo de carreteras, con revisiones semanales en la red federal libre. La Presidenta explicó que ese modelo permite ubicar los daños y decidir si una vía requiere una intervención profunda o sólo trabajos de bacheo.

El secretario Esteva Medina añadió que la dependencia lleva un registro puntual de los daños. “Bache por bache, si ya fue atendido, el seguimiento que se da”, añadió al señalar que la SICT también incorpora inteligencia artificial con cámaras para acelerar la detección.

Llega a Jalisco plan de vivienda

Por Elizabeth Hernández

El programa federal de Vivienda para el Bienestar llegó al municipio de El Salto, Jalisco, con un proyecto ligado al corredor industrial donde, de acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, se diseña y produce 70 por ciento de los semiconductores del país.

En un enlace en vivo en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal detalló que el desarrollo tendrá participación de la iniciativa privada y del Gobierno estatal, que aportará más de 20 hectáreas de terreno para desarrollar dos mil 500 casas en Jalisco, no sólo dentro de la zona metropolitana, informó el gobernador.

Octavio Romero, director general del Infonavit, señaló que el evento formó parte del programa Miércoles de Vivienda número 25, y tuvo como sede el fraccionamiento Infonavit Parques, El Triunfo.

Detalló que el Infonavit ya entrega casas en 87 fraccionamientos del país, de los cuales 29 tienen colocación completa entre derechohabientes. Indicó que más de 21 mil 500 familias recibieron una vivienda y que en julio abrirán 13 conjuntos adicionales.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, informó que la meta estatal aumentó de 29 mil 500 a 35 mil 743 viviendas nuevas. Además, señaló un avance de cinco mil 664 casas, con 14 proyectos, ocho de la Comisión Nacional de Vivienda y seis del Infonavit.