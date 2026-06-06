La CNTE amaga con escalar protestas; CSP: hay diálogo y sólo busca provocar

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entró en receso este viernes, con un llamado a reorganizar fuerzas de cara a una etapa que sus dirigentes consideran decisiva para presionar al Gobierno federal, después de rechazar la propuesta entregada en la mesa de negociación.

Durante la asamblea realizada en la madrugada, tras salir el jueves de la tercera mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación —este viernes se suspendió el diálogo— la dirigencia insistió en que la ruta planteada por las autoridades federales no atiende el fondo de sus exigencias.

El Dato: El gobierno ofreció desaparecer la unidad para la carrera de maestros, fortalecer el Pensionissste y la posible creación de una aseguradora pública para pagar jubilaciones.

“Lo que nos entregaron no es una respuesta, es una propuesta que no resuelve en lo absoluto”, afirmó Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7 de Chiapas.

El dirigente cerró la Asamblea Nacional Representativa (ANR) con un llamado a reorganizar fuerzas antes de la siguiente fase de presión y pedir unidad dentro del movimiento magisterial.

“Ahora nos toca recargar energía, preparar todo para la siguiente semana. Es crucial la siguiente semana. A partir del día lunes, entramos en la ruta crítica: o es el Estado o somos las maestras y los maestros”, declaró.

Al decretar el receso de la ARN, la representación magisterial sostuvo que el movimiento necesita llegar con más fuerza a la siguiente etapa de negociación.

EN TUXTLA Gutiérrez tomaron diversas gasolineras y obsequiaron combustible ı Foto: Especial y Cuartoscuro

“Tendremos que esforzarnos más para que, a partir del día lunes, sí podamos obligar a que nos den otra propuesta mucho mejor de la que nos acaban de entregar. ”, señaló ante los contingentes.

Horas después, esa presión pasó de la asamblea a las calles nuevamente. Distintas secciones realizaron cortes a la circulación en varios puntos de Paseo de la Reforma, donde los contingentes mantuvieron presencia como parte del quinto día de su paro nacional en la Ciudad de México. Mientras detenían el tráfico vehicular, los docentes organizaron una reta de futbol en la avenida, además de carreras de atletismo.

Los bloqueos sobre Reforma terminaron con un mensaje de González Vázquez, quien pidió a sus bases trasladarse a la Ciudad de México entre sábado y domingo. Frente al Ángel de la Independencia pidió fortalecer el plantón nacional antes del inicio de la próxima semana.

“No nos asusta un descuento o un cese, incluso una desaparición. Nos asusta que cuando pensábamos jubilarnos o estemos en el retiro, no tengamos para comer”, sostuvo.

Además del llamado al magisterio, el secretario general pidió a agricultores y transportistas sumarse al paro nacional. Dijo que ambos sectores han planteado manifestarse junto con la CNTE porque “todos buscamos justicia”.

El dirigente también advirtió que buscará aprovechar la exposición internacional por el Mundial de futbol, con posibles protestas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Estadio Banorte, donde se inaugurará el torneo el próximo jueves 11 de junio. Afirmó que el movimiento enfrenta “una excelente coyuntura porque los ojos del mundo estarán en México”.

Con el plantón como punto de concentración y una nueva semana de negociación por delante, González Vázquez cerró con un mensaje de escalamiento ante los contingentes chiapanecos. “No caeremos los maestros, caerá la reforma a la ley del ISSSTE”, afirmó.

En los estados, las protestas también tuvieron actividad. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) cerraron los accesos al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chilpancingo, mientras que en Iguala, docentes marcharon para exigir diálogo directo con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

EL PLANTÓN en calles del Centro de la Ciudad de México se reforzó, ayer ı Foto: Especial y Cuartoscuro

Sección 7 toma estaciones y regala gasolina en Chiapas

| Por Elizabeth Hernández |

Al menos 13 gasolineras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quedaron bajo control de maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes ayer entregaron combustible sin cobro a automovilistas y motociclistas como parte de sus protestas contra la Ley del ISSSTE de 2007.

Docentes de la organización arribaron a estaciones como Pemex Gamboa, Ollín, Torre Chiapas, Calzada al Sumidero, Exfuente San Luis y Diana Cazadora donde permitieron cargas de hasta 10 litros para vehículos y cinco litros para motos. La acción provocó filas de unidades en distintos puntos de la capital chiapaneca.

La sección 7 informó que la jornada forma parte de una actividad de solidaridad con la población chiapaneca, una protesta por el encarecimiento de los combustibles y una exigencia para que la Presidenta Claudia Sheinbaum instale una mesa de atención con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE.

Frente a estas acciones, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chiapas pidió a autoridades municipales y estatales intervenir para restablecer el orden público, garantizar la legalidad y aplicar el Estado de derecho en estaciones de servicio y espacios vinculados con el expendio de combustibles.

Según el comunicado, el derecho a la manifestación debe atenderse por la vía del diálogo, aunque advirtió que los bloqueos en instalaciones estratégicas afectan el abasto, el libre tránsito, la operación de empresas y la economía regional.

“La solicitud no desconoce el derecho de manifestación pacífica; sin embargo, ninguna demanda social puede traducirse a la afectación a terceros ni la paralización de actividades económicas lícitas”, señaló Coparmex.

Entre sus peticiones, la representación patronal demandó seguridad para trabajadores, permisionarios, proveedores, usuarios y ciudadanía en las zonas afectadas. También pidió investigar los hechos y, en su caso, determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales.

“No vamos a desalojar porque es lo que quieren”: Presidenta

| Por Tania Gómez │

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su Gobierno vaya a desalojar el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las inmediaciones del Zócalo capitalino, al considerar que una acción de esa naturaleza respondería a la estrategia de confrontación de algunos grupos dentro del movimiento magisterial.

Desde Coatzacoalcos, Veracruz, la mandataria federal sostuvo que su administración privilegiará el diálogo y la atención de las demandas por la vía institucional: “Hay una parte de estas manifestaciones que tiene que ver más con provocación. No vamos a desalojar, porque eso es lo que quieren”, afirmó durante su conferencia.

El Dato: Ante el plantón que mantiene la CNTE en calles aledañas al Zócalo capitalino, la Presidenta consideró que está garantizado el acceso de los aficionados al Fan Fest.

En ese contexto, defendió la política salarial de su administración hacia los docentes al asegurar que en los últimos dos años se han otorgado incrementos “que no se habían dado históricamente”, al tiempo que sostuvo que entre las principales demandas de la CNTE, es lograr un aumento salarial del 100 por ciento, lo cual es inviable debido a las limitaciones del presupuesto público.

La Presidenta destacó que, a diferencia de los gobiernos neoliberales, cuando los incrementos salariales para los docentes rondaban entre 3 y 4 por ciento, en la actual administración se han otorgado aumentos significativamente mayores: “Nosotros en dos años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente: un año 10 por ciento y el otro 9 por ciento”.

Explicó que los incrementos salariales del sector público están sujetos a la disponibilidad de recursos del Estado y provienen de los contribuyentes: “Evidentemente está determinado por el presupuesto público, por la cantidad de ingresos que vienen de las y los mexicanos que conforman el presupuesto público y que permiten dar los aumentos”.

Respecto a la exigencia de la CNTE de derogar la reforma al ISSSTE de 2007 y regresar al esquema de pensiones previo, reconoció que ello implicaría un gasto considerable para las finanzas públicas.

La mandataria federal defendió la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar impulsado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que representa un esfuerzo importante para mejorar los ingresos de los trabajadores en retiro.

Además, anunció que el Gobierno federal impulsa una nueva propuesta para fortalecer el sistema pensionario de los trabajadores del Estado mediante el fortalecimiento del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) y la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de los trabajadores en retiro.

“Es una nueva propuesta que se hizo” a la CNTE “y de todas maneras la vamos a impulsar, porque es algo benéfico para los trabajadores del Estado”, manifestó.

También explicó que: “Las aseguradoras garantizan la entrega de las pensiones una vez que el maestro se retira en un esquema de mucho mayor beneficio para los trabajadores del Estado en su retiro”.

Sheinbaum Pardo señaló que la propuesta al sistema de pensiones busca avanzar hacia un modelo más solidario y con mayores beneficios para los servidores públicos al momento de su jubilación, independientemente de las negociaciones que mantiene actualmente el gobierno con la disidencia magisterial.

También aseguró que el diálogo con los docentes continúa más allá de las movilizaciones de la CNTE y destacó el trabajo de las mesas tripartitas en distintas entidades federativas para atender demandas específicas del magisterio disidente en todo el país.

Al respecto, los titulares de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacaron que se han mantenido en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos.

En sus mensaje, Rodríguez Velázquez, destacó que el gobierno democrático de la Presidenta Claudia Sheinbaum atiende las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, sobre las que siempre tendrán una respuesta responsable.

Al puntualizar que la ruta para alcanzar acuerdos es el diálogo, afirmó que el Gobierno federal mantiene su disposición para llegar a soluciones en beneficio del magisterio y de millones de estudiantes.

Martí Batres expuso la idea de fortalecer Pensión ISSSTE para beneficio de las cuentas individuales de los trabajadores como una de las propuestas que llevaron a la mesa de diálogo con la CNTE.

En el debate también se planteó la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones, para garantizar que el maestro se retire en un esquema de “mucho mayor beneficio”, como lo aseguró la Presidenta al defender las negociaciones planteadas a los docentes por los secretarios de Estado.

“Es una nueva propuesta que se hizo a la CNTE, y de todas maneras la vamos a impulsar, porque es algo benéfico para los trabajadores del Estado”, manifestó la Jefa del Ejecutivo, quien acentuó que para “avanzar en un esquema más solidario, el ISSSTE planteó la posibilidad de que hubiera una aseguradora”, explicó, que administre las pensiones de los trabajadores del estado.

Sheinbaum Pardo resaltó que las aseguradoras garantizan la entrega de las pensiones “una vez que el maestro se retira en un esquema de mucho mayor beneficio para los trabajadores del Estado en su retiro”.

Y reivindica el papel de la escuela pública

| Redacción |

Durante su conferencia de prensa en Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el papel de las maestras y maestros como el principal pilar de la educación en México y rechazó la idea de que las escuelas privadas sean superiores a las públicas, al asegurar que la calidad educativa del país descansa en el trabajo del magisterio nacional.

Durante la entrega de apoyos para útiles y uniformes escolares de la beca Rita Cetina en Minatitlán, Veracruz, con una inversión de nueve mil 400 millones de pesos, la mandataria defendió la universalidad de las becas para la educación básica y llamó a reconocer la contribución histórica de las mujeres mexicanas.

Ante la comunidad escolar, sostuvo que existe la creencia de que las escuelas particulares ofrecen una mejor educación, pero afirmó que esa percepción es equivocada: “Ya ven que nos dicen: ‘Son mejores las escuelas privadas, las particulares’. ¿Han oído eso? Pues es falso. La mejor escuela es la escuela pública”.

Además, atribuyó esa fortaleza al trabajo de las y los docentes del país: “¿Y saben por qué? Por las maestras y los maestros, por el magisterio nacional, que dedica su vida a educar a las niñas y a los niños”.

Durante el evento, destacó que su administración ya garantiza becas para estudiantes de preparatoria a través de la beca Benito Juárez y para alumnos de secundaria mediante la beca Rita Cetina, mientras que ahora se entrega el apoyo para útiles y uniformes a estudiantes de primaria.

La Presidenta explicó que el programa lleva el nombre de Rita Cetina, una maestra yucateca del siglo XIX que impulsó el acceso de las mujeres a la educación y defendió sus derechos: “Las niñas son iguales que los niños, también tienen que ir a la escuela igual que los niños”, señaló al reconocer la lucha de la educadora.

Destacó que, como la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República, busca reconocer a las que contribuyeron con la construcción del país: Ahora es tiempo de mujeres, también de hombres, pero es tiempo de mujeres. Porque por primera vez hay una mujer Presidenta”.

Mencionó a figuras como Elvia Carrillo Puerto, Margarita Maza, Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, y alentó a las niñas presentes a perseguir sus metas.

“Nunca piensen que por ser mujer no pueden cumplir sus sueños. Las mujeres y los hombres podemos ser lo que queramos ser”, expresó.

También defendió la entrega universal de becas y rechazó que los apoyos educativos deban condicionarse al desempeño académico: “No se puede evaluar igual a todas las niñas y los niños. Hay niños que no llegaron desayunados a la escuela, pues cómo les vamos a pedir lo mismo que quien llegó desayunado”.

Sostuvo que los apoyos deben entregarse: “Todos parejitos, todos igualitos, la beca es universal para todas las niñas y niños que estudian en primaria pública”.

Y reivindica el papel de la escuela pública

│ Por Redacción |