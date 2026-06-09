Alcalde de Cuernavaca confirma que ‘La Tripa’ estuvo en la nómina durante gestión de Cuauhtémoc Blanco

Detención de 'La Tripa' revive polémica sobre su paso por gobierno de Cuauhtémoc Blanco

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó que Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, formó parte de la nómina del Ayuntamiento durante la administración encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo, entre 2016 y 2018.

La declaración del edil ocurre días después de la detención de Figueroa Meza en San Pedro Cholula, Puebla, y en medio de una nueva ola de cuestionamientos sobre los vínculos de personajes relacionados con el crimen organizado en Morelos.

De acuerdo con Urióstegui Salgado, existen registros oficiales que acreditan que “La Tripa” tuvo una relación laboral con el gobierno municipal durante el periodo en que Cuauhtémoc Blanco se desempeñó como presidente municipal de Cuernavaca.

🔵El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, señaló que tuvo conocimiento de la detención de Homero “N”, alias “La Tripa”, quien presuntamente laboró en el SAPAC durante una administración de Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, aclaró que desconoce cuánto tiempo pic.twitter.com/Hc3eJYAocE — Nuestras Noticias Morelos (@NNMorelos) June 9, 2026

¿Qué cargo tenía “La Tripa” en el Ayuntamiento de Cuernavaca?

Información difundida previamente señala que Homero Figueroa Meza se desempeñó como asesor del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

Asimismo, indican que ocupó funciones de asesor jurídico y que percibía un salario mensual cercano a los 70 mil pesos. Su permanencia en el organismo habría concluido en septiembre de 2018.

Hasta el momento, las autoridades municipales actuales no han precisado las fechas exactas ni las responsabilidades específicas que desempeñó dentro de la administración.

El caso volvió a cobrar relevancia tras la captura de Homero Figueroa Meza en Puebla. Las autoridades lo identifican como presunto líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica y lo relacionan con delitos como extorsión y homicidio.

Su detención también reavivó la controversia por una fotografía difundida en 2022, en la que aparecía Cuauhtémoc Blanco junto con varios presuntos integrantes de organizaciones delictivas, entre ellos “La Tripa”.

En ese momento, el exfutbolista y posteriormente gobernador de Morelos rechazó tener vínculos con los individuos que aparecían en la imagen y sostuvo que se trató de una fotografía tomada durante un evento público.

De izq. a der.: Irving Solano, El Profe; Homero Figueroa, La Tripa; el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y Raymundo Isidro El Ray. ı Foto: Especial

La reciente confirmación del alcalde de Cuernavaca sobre la presencia de Homero Figueroa Meza en la nómina municipal ha colocado nuevamente bajo escrutinio a la administración que encabezó Cuauhtémoc Blanco, mientras continúan las investigaciones en torno al presunto líder del Comando Tlahuica.

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MSL