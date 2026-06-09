Empresa de Cacao vinculada a Andy registra auge en gestión de AMLO

Mientras Andrés Manuel López Beltrán impulsaba el proyecto chocolatero Finca Rocío desde su rancho en Teapa, Tabasco, la empresa Agrofloresta Mesoamericana, fundada por su amigo de la infancia y asesor cacaotero Hugo Francisco Chávez Ayala, multiplicó por más de 14 sus exportaciones identificadas entre 2022 y 2025.

Hugo Francisco Chávez Ayala, ingeniero agrónomo, constituyó en 2017 la cooperativa Agrofloresta Mesoamericana junto con su padre y sus hermanos. La empresa nació con un capital social de 50 mil pesos y ese mismo año realizó su primera exportación: 10 toneladas de cacao fino de aroma.

El Dato: El 2 de junio, días después de renunciar a su cargo en Morena, Andy publicó una foto junto con su padre, con la frase “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”.

La relación entre Chávez Ayala y López Beltrán antecede a sus proyectos empresariales. Ambos crecieron en Villahermosa, Tabasco, y mantienen una amistad desde la infancia. Con el tiempo, ese vínculo derivó también en una colaboración alrededor del cacao.

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Mientras López Beltrán desarrolló Finca Rocío como una marca dedicada a la producción y comercialización de chocolate bean to bar, Chávez Ayala se especializó en la producción, certificación y exportación de cacao premium. La cercanía entre ambos quedó reflejada en el desarrollo paralelo de iniciativas.

50 mil pesos, el capital social de inicio de Agrofloresta

Nueve años después de su creación, Agrofloresta ya acumula exportaciones identificadas por casi 914 mil dólares y cuenta con compradores en Europa, Asia, América del Norte y Sudamérica, de acuerdo con registros de la plataforma de comercio exterior Trademo revisados por La Razón.

El crecimiento de la empresa se aceleró en los últimos años. En 2022 registró exportaciones por alrededor de 45 mil dólares; en 2023 bajó a 34 mil; en 2024 la cifra ascendió a 196 mil y en 2025 alcanzó 641 mil dólares. Esto representa más de tres veces lo exportado el año previo y casi 19 veces el volumen identificado en 2023.

Trademo registra al menos 21 embarques internacionales entre enero de 2022 y septiembre de 2025. Sin embargo, especialistas en comercio exterior advierten que la actividad real de una empresa puede ser mayor a la reflejada en esas bases de datos debido a operaciones realizadas mediante intermediarios o agentes aduanales.

Europa se convirtió en el principal mercado de Agrofloresta Mesoamericana. Bélgica concentra exportaciones por alrededor de 550 mil dólares, e Italia por aproximadamente 137 mil 500. Ambos países representan cerca del 75 por ciento de las ventas internacionales identificadas para la compañía. Otros destinos incluyen Ecuador, Estados Unidos, Indonesia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido.

Lo que exporta no corresponde al mercado convencional. Agrofloresta comercializa cacao fino de aroma, fermentado, orgánico y con trazabilidad, a través de la certificación orgánica de productores, características que lo ubican en el segmento premium del mercado internacional.

El Tip: Tras dejar la Secretaría de Organización de Morena el 25 de mayo, quedó al frente de la última etapa de campaña en Coahuila Emiliano Álvarez, suplente de César Cravioto.

Una estimación basada en los volúmenes y valores identificados ubica el precio promedio de venta en alrededor de cinco mil 500 dólares por tonelada, dentro del rango de entre cinco mil

y ocho mil dólares que suelen pagar fabricantes especializados por cacao de estas características.

El crecimiento de Agrofloresta ha corrido en paralelo con el desarrollo de Finca Rocío. El cacao utilizado por la marca chocolatera del segundo hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador proviene del rancho ubicado en Teapa, Tabasco, heredado a Andrés Manuel López Beltrán y a su hermano Gonzalo Alfonso tras el fallecimiento de su madre, Rocío Beltrán Medina. José Ramón, el otro hermano, les donó su parte de la propiedad.

En el predio, de 48.85 hectáreas y donde se ubica una casa habitación, se cultiva cacao criollo almendra blanca bajo manejo orgánico certificado. Chávez Ayala participa como asesor desde 2014. Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso son copropietarios del rancho y también socios de la empresa chocolatera.

En febrero pasado, tres meses antes de anunciar su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena y expresar su interés por contender por una diputación federal en la región donde se ubica la finca, Andrés Manuel López Beltrán dejó el cargo de administrador único de la compañía. La posición pasó a manos de Gonzalo Alfonso, aunque conserva 800 acciones y sigue siendo el socio mayoritario de Finca Rocío.

La cercanía entre la empresa con Agrofloresta Mesoamericana no siempre fue reconocida públicamente. En 2021, Chávez Ayala negó mantener una relación comercial con López Beltrán y sostuvo que su participación se limitaba a brindar asesoría técnica para los cacaotales de la finca.

Sin embargo, casi un año después, en octubre de 2022, con motivo del aniversario de Agrofloresta, el propio Chávez Ayala publicó en redes sociales un mensaje dirigido a López Beltrán, con quien aparece en una fotografía.

“Muchas gracias, hermano, por acompañarnos en el aniversario de Agrofloresta. Ya son nueve años de esta aventura cacaotera que ha dado muchos frutos, entre ellos tus deliciosos chocolates Finca Rocío”, escribió.

La publicación mostró una cercanía mayor entre ambos proyectos y vinculó de manera explícita el crecimiento de Agrofloresta con los chocolates comercializados por Finca Rocío.

La trayectoria de Chávez Ayala también tuvo un episodio de relevancia pública en 2018, cuando el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo presentó como futuro director técnico del programa Sembrando Vida. Aunque nunca asumió formalmente ese cargo, participó en la etapa inicial del programa e integró posteriormente su Consejo Consultivo antes de concentrarse en el sector cacaotero.

El tema cobra relevancia ahora que López Beltrán busca una diputación federal para representar al VI distrito electoral de Tabasco, que incluye a Teapa, municipio donde se encuentran Finca Rocío y Agrofloresta Mesoamericana.