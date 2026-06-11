Nuevo inicio en la embajada

En un momento complejo —tan sólo ayer hubo amagos del presidente Donald Trump a México sobre acciones contra cárteles a nivel terrestre, y sobre la posibilidad de que al final decida no dar continuidad al T-MEC— el Senado ratificó a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en Estados Unidos en reemplazo de Esteban Moctezuma. Para quienes conocen de relaciones internacionales es adecuado que así haya ocurrido, porque por fin pone al funcionario en un punto de arranque para tratar de establecer vías más adecuadas para gestionar las relaciones con Washington. También, aunque sea una tarea que se aprecia cuesta arriba, nos comentan, en su agenda de prioridades deberá estar la de abrir terrenos para realizar una más adecuada defensa de los connacionales allá. También hay desafíos en el corto plazo: las rondas de negociación del T-MEC en las que Lazzeri puede sumar dado su destacado perfil en materia de finanzas. Por lo pronto ayer, ante los dichos de Trump, ha respondido: “La Presidenta lo dice: cabeza fría ante todo”.
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