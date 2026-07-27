Sheinbaum: ‘falso que se dé uso político a acusación contra Ernesto Ruffo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que es “absolutamente falso” que se le esté dando un uso político al caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido y acusado de participar en una red de contrabando de combustible por medio de una de las empresas en la que es señalado como accionista mayoritario.

Durante la última semana arreció la acusación por parte de políticos de oposición, de que el Gobierno Federal ha montado acusaciones en contra del exmandatario bajacaliforniano.

Al plantearse el asunto durante la conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que la Fiscalía General de la República cuenta con las pruebas para acreditar los señalamientos contra Ruffo.

“No, falso, absolutamente falso. Y la Fiscalía presentó muchísimas pruebas de este caso. Muchísimas pruebas. Además, no es solamente el gobernador, sino por lo menos ocho delincuentes del mismo de que encontraron con la contundencia a al estado mexicano a la república”, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó persecución política en el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, e informó que la Fiscalía General de la República reunió abundantes elementos de prueba sobre una red de contrabando de combustible.… pic.twitter.com/qGNAKbweQe — Ventana Pública (@ventanaXpublica) July 27, 2026

Apenas este domingo, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, acusó al gobierno federal de utilizar las instituciones de justicia con fines políticos en el proceso contra Ruffo.

El dirigente nacional afirmó que la falta de elementos para atribuir a Ruffo la conducción de la estructura del huachicol junto con su reclusión en un penal de máxima seguridad, revela un trato parcial.

“ Ernesto Ruffo es un preso político del gobierno de la 4T , que prefiere perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”, declaró.

Romero Herrera explicó que, a su vista, la causa penal pretende afectar a quien describió como una figura emblemática de la democracia mexicana, debido a que Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país. También habló de inconsistencias y decisiones que, a su juicio, ponen en duda la imparcialidad institucional.

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LMCT