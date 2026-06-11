Revienta sesión

Nos solicitan hacer una pausa sobre el seguimiento de los temas asociados al Mundial y recordar que el Poder Legislativo sigue activo y, para no variar, dando más espectáculo que debate de altura. Y es que resulta que ayer, durante el pleno de la Comisión Permanente, que discutió la ratificación de embajadores, saltó un nuevo episodio de grilla e histrionismo partidista protagonizado por la senadora del PAN Lilly Téllez y la diputada de Morena, Beatriz Navarro. Todo se salió de control cuando la panista comenzó a interrumpir, con gritos y consignas, a la legisladora guinda, quien, también ya fuera de sí, le respondió con el añejo señalamiento a la senadora de que se sentó sobre el cadáver de una menor, en referencia al caso Paulette. La confrontación escaló hasta que, sin opciones, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, tras ser ignorada, tuvo que declarar un receso, no sin antes también cargar contra Téllez y su partido. A ella le pidió respetar la sesión y “respetarse a sí misma”, y al PAN le recriminó porque, a su ver, pareciera que no tiene coordinación ni capacidad de poner orden en su bancada.