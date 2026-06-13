De la cooperación con EU

Nos piden no perder de vista los datos que dio a conocer el embajador Ronald Johnson, que dan cuenta de avances tangibles contra el crimen y el narcotráfico realizados en conjunto por Estados Unidos y México. Por ejemplo, ha señalado una reducción del tráfico de drogas por vía marítima del 95 por ciento y una disminución de muertes por sobredosis de fentanilo en su país de 35 por ciento. “México ha asegurado más de 400 toneladas métricas de drogas y desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios ilegales. Las autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales, incluidas miles destinadas a organizaciones criminales en México”, refirió también el diplomático en la reunión del grupo bilateral de implementación que tuvo lugar ayer en la embajada norteamericana en la que participan múltiples instituciones mexicanas. El encuentro se da tras días en los que parecían aflorar tensiones bilaterales. Los datos de ayer arrojan más bien una cara de aprecio a la colaboración