Partido Verde respalda a Jasmine Bugarín en Nayarit; irá en coalición con Morena en 16 estados para 2027

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldó a la senadora Jasmine Bugarín Rodríguez, quien solicitó licencia al Senado de la República para “emprender una nueva etapa de trabajo político” en el estado de Nayarit.

En un pronunciamiento, el PVEM destacó que se trata de la primera senadora del partido en separarse de su cargo para “fortalecer el proyecto verde” en su entidad de origen.

“Jasmine Bugarín ha demostrado ser una mujer de resultados, con experiencia, sensibilidad social y una trayectoria construida con trabajo constante”, enfatizó el partido. “Su cercanía con la gente, su capacidad de gestión y su compromiso con Nayarit la consolidan como un perfil altamente competitivo y con amplio respaldo dentro del Verde", agregó.

Más temprano, Jasmine Bugarín anunció la separación de sus funciones legislativas a partir del próximo 17 de junio para buscar la candidatura de la coalición PVEM-Morena y, eventualmente, competir por la gubernatura de Nayarit en las elecciones de 2027.

“Esta decisión marca el inicio de una nueva etapa de servicio, un nuevo capítulo en el que seguiré entregando mi esfuerzo, mi experiencia y mi corazón a las causas de nuestra gente. Porque estoy convencida de que lo mejor para Nayarit está por venir”, escribió en su cuenta de Facebook.

Jasmine Bugarín Rodríguez solicitó licencia al Senado para buscar la gubernatura en Nayarit. ı Foto: PVEM

Em 2027, Partido Verde y Morena van en coalición sólo en 16 entidades

En conferencia de prensa, Jasmine Bugarín también adelantó que el Partido Verde irá en coalición con Morena en 16 de las 17 entidades que renovarán gubernaturas en las elecciones de 2027.

“En San Luis Potosí aún no han fijado postura, aún no han llegado a un consenso. Dejando fuera a San Luis Potosí, que seguramente en su momento habrán de tomar la determinación las dirigencias nacionales, las otras 16 gubernaturas, incluyendo Nayarit, vamos a ir en coalición en el siguiente proceso electoral“, comentó.

¿Qué se elegirá en las elecciones de 2027?

En las elecciones del domingo 6 de junio de 2027, se renovarán las gubernaturas de 17 estados:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Además, se elegirán 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura, 31 Congresos Locales y un millar de ayuntamientos.

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cehr