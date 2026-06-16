Condenan a mexicano por mover casi dos toneladas de cocaína para red de ‘La Dama de Hierro’

Un tribunal federal estadounidense impuso 14 años de prisión al mexicano Jesús Rauda Ávila, tras declararse culpable por conspiración para importar cerca de mil 900 kilogramos de cocaína, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La pesquisa llegó al Distrito Este de Virginia tras meses de investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés). El expediente también forma parte de la Operación Recuperar América, iniciativa federal contra cárteles, pandillas extranjeras y organizaciones transnacionales.

Documentos judiciales ubican a Rauda Ávila dentro de una organización con base en México bajo la dirección de Marisela Flores Torruco, alias “La Dama de Hierro”. La investigación asegura que ese grupo criminal llevaba cargamentos de varios cientos de kilogramos de cocaína al mercado estadounidense.

A Mexican national was sentenced today to 14 years in prison for his role in a conspiracy to import approximately 1,900 kilograms of cocaine into the United States.



“Jesus Rauda-Avila conspired with a drug trafficking organization to import almost 2,000 kilograms of cocaine into… pic.twitter.com/oicSp80DxI — Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 16, 2026

El grupo obtenía cocaína en Colombia, aportaba apoyo logístico y financiero para moverla por Centroamérica y México hasta la frontera norte. Al cruzar, la organización también operaba en Nueva York, Texas y otras zonas de Estados Unidos.

Para las autoridades, el papel de Rauda Ávila consistió en ordenar el traslado de fondos, choferes y vehículos desde el norte hacia el sur de México entre 2016 y octubre del siguiente año, con el fin de comprar droga que la misma red llevaría después a Estados Unidos.

Agentes federales incautaron aproximadamente 971 kilogramos de cocaína el 21 de abril de 2017 y otros 500 el 10 de mayo de ese año. Los expedientes atribuyen casi todo el cargamento a la red de Flores Torruco.

Como parte del mismo caso, la Fiscalía General de la República (FGR) extraditó a Rauda Ávila a Estados Unidos el 5 de diciembre de 2025 desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de su captura en febrero de 2024 en la capital del país.

La investigación también derivó en sentencias contra otros integrantes de la organización. Marisela Flores Torruco se declaró culpable de posesión, fabricación o distribución de una sustancia controlada y recibió una condena de 16 años y ocho meses de prisión dentro del proceso radicado en Virginia.

Qiyun Chen admitió conspiración de lavado de dinero y obtuvo 10 años de prisión; José Francisco Mendoza Gómez aceptó conspiración para importar cocaína y recibió la misma pena. Ambos fueron procesados dentro de la misma investigación relacionada con la organización encabezada por Marisela Flores Torruco.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal, afirmó que “Jesús Rauda-Ávila conspiró con una organización de tráfico de drogas para importar casi 2 mil kilogramos de cocaína a Estados Unidos”.

A su vez, Cindy Marx, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, señaló que el caso refleja el alcance internacional de la agencia y su compromiso para llevar ante la justicia a quienes participan en actividades que ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos.

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MSL