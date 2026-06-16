Definiciones del PVEM

Con la novedad de que el Partido Verde ya confirmó que irá con Morena y el PT en coalición en 16 de 17 entidades que estarán en juego en 2027. Se trata de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas. La entidad ausente en la lista es, como se pensaba, San Luis Potosí, donde el PVEM ya compitió solo en la elección pasada que se llevó Ricardo Gallardo y donde hoy se perfila la senadora Ruth González, esposa del mandatario estatal. Ah, pero resulta que en varios procesos para ir a la encuesta que definirá a los candidatos a las distintas gubernaturas por parte de la 4T, el Verde jugará con varios aspirantes. Así quedó claro ayer cuando la senadora Jasmine Bugarín presentó licencia para “emprender una nueva etapa de trabajo político”, que no es otra cosa que apuntarse por Nayarit, donde harán lo propio los morenistas Geraldine Ponce, Héctor Santana, Pável Jarero y Elizabeth López Blanco.