Enfoques diferenciados

Nos piden no perder de vista la reiteración del mensaje de colaboración entre gobiernos, en este caso de los de Estados Unidos y México, que el embajador Ronald Johnson mantiene en las redes. Y es que, nos dicen, claramente tienen otro enfoque respecto de mensajes que se mandan desde la Unión Americana en materia de combate al crimen organizado. Apenas el fin de semana, Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de la Casa Blanca, refirió que algunas acciones llevadas a cabo contra cárteles las “hemos podido hacer gracias a que el Gobierno mexicano y los gobernantes de nuestro hemisferio saben que el presidente Trump dice lo que hace: ‘Vamos por ti; si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir’”. La Presidenta Claudia Sheinbaum optó ayer en su mañanera por no entrar en controversias pese a la diferencia de opiniones. Por la tarde, Johnson escribió: “Durante la administración del presidente Trump, los Estados Unidos han transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus actos”. Este caso representa, agregó, un ejemplo más de la sólida cooperación que impulsan los presidentes Trump y Sheinbaum. Ahí el dato.