PAN cuestiona demora para que comience labor

La presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, ayer, en conferencia de prensa

Para la diputada federal del PAN, Paulina Rubio Fernández, el retraso en el nombramiento de Laura Itzel Castillo al frente de la Secretaría de las Mujeres refleja la baja prioridad que, a su juicio, ha tenido la agenda de las mujeres dentro de la administración federal.

En entrevista con La Razón, comparó la situación con una embarcación sin liderazgo: “Es prácticamente como tener un barco y no tener capitán. Quien diga que las cosas funcionan así tendría que demostrar que un barco puede llegar a buen puerto sin capitán”.

La crítica se centra no sólo en el tiempo que la dependencia ha operado sin una titular definitiva, sino también en el hecho de que Laura Itzel Castillo deberá concluir primero sus responsabilidades legislativas antes de asumir plenamente el cargo, lo que podría prolongar la transición hasta finales de agosto.

El Tip: El presidente de la Jucopo en el Senado, Ignacio Mier Velazco, celebró la incoporación de Castillo al Gabinete presidencial y destacó su trayectoria profesional.

Para Rubio, ello contrasta con la urgencia de atender problemáticas como la violencia feminicida, la violencia doméstica y la desigualdad estructural que enfrentan millones de mujeres en el país.

Al respecto, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el éxito de la Secretaría de las Mujeres deberá medirse por su capacidad para generar mejores condiciones de vida para las mexicanas, luego del anuncio de que la senadora Laura Itzel Castillo asumirá la titularidad de la dependencia al concluir su encargo como asambleísta.

En conferencia de prensa, la panista López Rabadán deseó éxito a Castillo en su próxima responsabilidad, aunque señaló que los resultados de la dependencia deberán reflejarse en beneficios concretos para las mujeres del país: El éxito de la Secretaría de las Mujeres es necesariamente generar mejores condiciones para las mujeres en este país”.

101 votos de 106 obtuvo Castillo para ser presidenta

Consideró que entre los principales retos estará la obtención de mayores recursos presupuestales para atender las necesidades de las mujeres, así como la integración de equipos de trabajo.