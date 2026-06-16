Territorio y no escritorio en el TEPJF

Y nos cuentan que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también están haciendo eco a aquello de hacer política de territorio más que de escritorio. Al menos así se aprecia en la actividad extramuros que está emprendiendo el actual presidente de ese órgano electoral, muy a diferencia de varios de sus antecesores. Y es que nos cuentan que el magistrado Gilberto Bátiz estuvo recorriendo ya por tercera ocasión el territorio nacional. Ya lo había hecho antes, nos recuerdan, buscando el voto para llegar a su responsabilidad actual. Luego lo hizo en una segunda ocasión, ya como presidente electo, para escuchar demandas en la materia electoral para poderlas atender al arrancar su gestión. Nos cuentan que ahora anduvo por Tijuana, Campeche, Saltillo, Tlaxcala y Morelia y que concluyó ayer en la Ciudad de México. Ahora el propósito fue escuchar opiniones de la sociedad civil organizada y de sectores académicos sobre el ejercicio futuro del Tribunal. Se habló de Inteligencia Artificial aplicada a procesos electorales y mecanismos de justicia alternativa. ¿Qué tal?