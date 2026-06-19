Alejados de la violencia, 11 mil jóvenes

Con la estrategia Reconecta con la Paz, alrededor de 11 mil jóvenes han sido alejados de contextos enmarcados por la violencia y prácticas delincuenciales.

Al abordar las acciones del Gobierno para atender las desapariciones y la violencia en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que sí se llevan a cabo rescates de personas en medio de situaciones criminales, para ofrecerles alternativas que les permitan reincorporarse a actividades lejos de prácticas ilícitas.

“No esclavizadas, pero que están de una u otra manera, jóvenes vinculados con el crimen y que tienen un espacio de salida. Son alrededor de 11 mil jóvenes que hemos reincorporado a la vida.

El Dato: Sheinbaum aseguró que la prevención y la generación de oportunidades son fundamentales para evitar que más jóvenes sean captados por organizaciones criminales.

“Sin contabilizar Jóvenes Construyendo el Futuro, sino jóvenes que a través de Reconecta con la Paz, Jóvenes Unen al Barrio, el programa de Atención a las Causas, que se les da oportunidades en otras áreas y que se acercan, sea de manera voluntaria o porque, si en algún lugar se detiene a un grupo delictivo y hay jóvenes que quieren salir de ese círculo de violencia, tienen estos espacios y lo vamos a ampliar”, explicó la mandataria.

Además, comentó que, a la fecha, se ha logrado esclarecer 40 mil reportes de desaparición, de personas a las que se encontró, porque hicieron un trámite posterior a la fecha del reporte de no localización.

“Son 40 mil, porque hicieron un trámite posterior, y no son homónimos, sino que se checan distintas características de la persona. Si hay teléfono, lo primero que se hace es llamarles, y hay nueve mil personas que han contestado el teléfono diciendo: ‘regresé a la casa’, o de la familia que dice: ‘no, ya regresó y está en tal lugar’. Y la Secretaría de Gobernación va a seguir dando información de los avances en este tema, no somos omisos”, aseguró.