Empujan atención a reclamos por DH

De destacar, nos comentan, la coordinación que han establecido el Gobierno federal con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el propósito de dar una mayor y mejor atención a las recomendaciones que se emiten a las autoridades en materia de Derechos Humanos. Y es que ayer se realizó la Sexta Mesa de coordinación en la materia, que estuvo encabezada por la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, y contó con la presencia de la ombudsperson Rosario Piedra. Se ha informado que para dar atención a los distintos asuntos que tienen impacto en derechos humanos se llevan a cabo reuniones técnicas especializadas en salud, migración, medio ambiente, reinserción social, educación, infancias, energía y atención a grupos prioritarios. Ayer por ejemplo, hubo representación de instituciones como Secretaría Anticorrupción, CEAV, Conapo, Comar, Procuraduría Fiscal, CFE, Sipina y universidades.