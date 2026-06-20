Nombramientos en la UNAM

Relevante, nos comentan, la designación que hizo el Consejo Universitario de la UNAM de tres nuevos integrantes de su Junta de Gobierno. Se trata de Germán Enrique Fajardo Dolci, Beatriz Arias Álvarez y Luis Zambrano González. El primero, del área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud es médico especialista en Otorrinolaringología y maestro en Alta Dirección. Se ha desempeñado como subdirector de Enseñanza del Hospital General de México y fue director general del Hospital General Dr. Manuel Gea González, también subsecretario de Salud y fue director de la Facultad de Medicina; la segunda, por el área de las Humanidades y Artes, es parte del Instituto de Investigaciones Filológicas desde 1992 y es experta y una de las primeras en México en trabajar sobre grafemática; el tercero es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y fundador de la Sociedad Mexicana de Limnología. Desde 1999 ha sido docente en la UNAM en las facultades de Ciencias y Arquitectura. Ahí el dato.

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