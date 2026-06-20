Promueven segunda Gran Escapada

Con el fin de promover una mayor actividad turística en el país, el Gobierno federal lanzó esta semana la segunda edición del La Gran Escapada, una edición dentro de la cual se encontrarán descuentos para diversas experiencias vacacionales a lo largo del territorio mexicano, estrategia con la que se espera una derrama superior a los 44 mil millones de pesos y que este año será acompañado por un plan para regalar viajes con motivo del Día del Padre.

Esta iniciativa se mantiene activa del 18 al 21 de junio, periodo dentro del cual se podrán encontrar descuentos en aerolíneas, hoteles, restaurantes, balnearios y otros establecimientos en cada uno de los 32 estados de la República.

Durante la conferencia presidencial, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, comentó que este proyecto busca quitar la estacionalidad turística, es decir, que la actividad en los destinos y comunidades no sólo se concentre en las temporadas de pausas laborales y escolares, a fin de que se aumente la derrama económica local en distintas regiones.

El plan concentra 114 mil experiencias que estarán disponibles para reservar a un mejor precio y en cualquier temporada del año.

Rodríguez Zamora recordó que en la primera edición de esta iniciativa sólo se permitió la compra a mexicanos, pero en esta ocasión se abrieron los descuentos a turistas y visitantes, para aprovechar la presencia de extranjeros que viajaron a México con motivo del Mundial de Futbol 2026.

La funcionaria también anunció que, con motivo del Día del Padre, se regalarán viajes a papás que cumplan años el 21 de junio, a quienes se les obsequiarán vuelos redondos para dos personas rumbo al sureste del país, en donde además se les cubrirá el hospedaje en hoteles del Grupo Mundo Maya, visitas a la zona arqueológica y otros transportes.