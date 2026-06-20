Una mala y una buena para Morena

Resulta que esta misma semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el partido guinda perderá 93 mil afiliados, porque no comprobó con la documentación requerida por la ley, que estuvieran debidamente registrados como militantes. El caso derivó de que se registró una doble afiliación, porque esa misma cantidad de personas apareció enlistada por organizaciones que buscan constituirse como partido. La buena para el movimiento que encabeza Ariadna Montiel es que el Instituto Nacional Electoral le aprobó la posibilidad de realizar afiliaciones a través de su aplicación. Hubo consejeros que advirtieron que ésta no garantiza que se cumplan los requisitos mínimos, porque no se solicita el formato original con la firma autógrafa ni tampoco la fotografía de la persona viva. No gustó mucho la decisión a otros partidos que se han sujetado a un modelo de afiliación elaborado por el propio INE que sí considera todos los requisitos. ¿Qué tal?