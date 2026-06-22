A proceso, secuestradores de 5 indios

Los procesados por el caso, en imagen de archivo tras su captura.

Un juez de control vinculó a proceso a Tomás Ávila Chávez, Diana Avilés Villegas y Jaqueline Barraza Rodríguez por los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y por la modalidad agravada de ese delito. Se les acusa de la privación de la libertad de cinco ciudadanos de la India en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los hechos ocurrieron en junio del año pasado, después de que el cónsul de esa nación en nuestro país reportó por correo electrónico que las víctimas permanecían cautivas en territorio mexicano.

El caso abrió un nuevo frente para el Instituto Nacional de Migración (INM). Medios de Ciudad Juárez identificaron a Ávila Chávez como agente del Grupo Beta, una unidad creada para auxiliar, orientar y proteger a personas extranjeras, justo el sector al que pertenecían las cinco víctimas de origen indio.

De acuerdo con reportes locales, el hombre se desempeñaba como oficial de Protección a Migrantes y estaba adscrito al Departamento de Repatriación, con oficinas en el puente Paso del Norte, uno de los cruces fronterizos de mayor flujo entre Chihuahua y Texas. La FGR también lo víncula con el Cártel del Noreste.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa a los tres procesados y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. Ávila Chávez permanece en el Centro de Reinserción Social Estatal 2 de Chihuahua, mientras Avilés Villegas y Barraza Rodríguez ingresaron al Centro de Reinserción Social Estatal 3.

De acuerdo con la institución, personal de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, del Centro Federal Pericial Forense y de la Guardia Nacional ejecutaron órdenes de cateo en cinco domicilios de Ciudad Juárez.