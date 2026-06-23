Congreso instala Comisión Bicameral de Seguridad Nacional; aumentará supervisión al CNI

El Congreso de la Unión instaló formalmente la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, órgano encargado de supervisar, evaluar y ejercer control parlamentario sobre las políticas y estrategias del Estado mexicano en materia de seguridad.

Durante la sesión de instalación, que se llevó a cabo 22 meses después del arranque de la Legislatura, el senador de Morena, Eugenio Segura, anunció que se impulsará una actualización de la Ley de Seguridad Nacional para adecuarla al nuevo diseño institucional del país y fortalecer el funcionamiento de esta instancia legislativa.

Al declarar formalmente instalada la comisión, Segura Vargas sostuvo que la estrategia de seguridad del Gobierno federal se sustenta en cuatro ejes: “la atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación institucional”.

🔴 Instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, del 23 de junio de 2026. https://t.co/q5UezcCVT7 — Senado de México (@senadomexicano) June 23, 2026

El legislador destacó que, según cifras de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los resultados ya son visibles.

Señaló que, al comparar mayo de 2026 con septiembre de 2024, “los homicidios han registrado una caída en el promedio diario de 46 por ciento”, mientras que los delitos de alto impacto disminuyeron 27 por ciento.

Asimismo, afirmó que “la Guardia Nacional se consolida con su máximo histórico de 120 mil elementos gracias a la política de consolidación, de inteligencia, de combate al crimen y de atención a las causas”.

Como parte de la agenda de trabajo de la comisión, el senador adelantó dos objetivos prioritarios.

“Primero, abrir el análisis para actualizar la Ley de Seguridad Nacional de manera que refleje el nuevo mapa institucional del Estado mexicano y distinga con claridad la seguridad pública y la seguridad nacional”, expuso.

Añadió que también buscará “trabajar una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso General y el desarrollo de un reglamento interno a fin de dotar a esta Comisión de reglas claras y permanentes de funcionamiento”.

Segura Vargas también manifestó su intención de fortalecer la relación institucional con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con el propósito de revisar informes de actividades, la Agenda Nacional de Riesgos, convenios, auditorías y demás documentos previstos en la Ley de Seguridad Nacional.

Durante la reunión, la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Verónica Camino, expresó su respaldo a las propuestas legislativas al considerar que contribuirán al fortalecimiento de la seguridad en beneficio de la población.

Por su parte, los diputados y , así como la senadora , coincidieron en la necesidad de que los tres órdenes de gobierno “cierren filas” y dejen de lado las diferencias partidistas para fortalecer tanto la seguridad nacional como la seguridad ciudadana.

La instalación de la Comisión Bicameral ocurre en un contexto en el que el Congreso busca reforzar los mecanismos de supervisión de las instituciones encargadas de la seguridad y la inteligencia del Estado, así como actualizar el marco legal que regula estas funciones.

Por su parte, los diputados Humberto Coss y León Zúñiga, del PAN, y Eruviel Ávila Villegas, del PVEM, así como la senadora Juanita Guerra Mena, coincidieron en la necesidad de que los tres órdenes de gobierno “cierren filas” y dejen de lado las diferencias partidistas para fortalecer tanto la seguridad nacional como la seguridad ciudadana.

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MSL