Rubén Moreira acusa subregistro de homicidios y exige activar contrapesos en materia de seguridad

El diputado federal y coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, advirtió que en México existe un grave subregistro de homicidios, derivado de la práctica de desaparición de personas por parte del crimen organizado, lo que —dijo— oculta la verdadera magnitud de la violencia en el país.

Durante entrevista, el legislador señaló que los recientes hallazgos reportados por la prensa, donde se presume la existencia de cadáveres no contabilizados oficialmente, evidencian esta problemática.

“Pareciera que las bandas criminales para, y con todo respeto, entrecomillado, no calentar la plaza, desaparecen a las personas, pero que el resultado es el mismo”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Esperan acuerdos de la Cámara Alta Monreal llama a respaldar iniciativa presidencial de 40 horas

Al ser cuestionado sobre la aparente colusión de autoridades con el crimen organizado y la dificultad para sancionar a funcionarios implicados, como en el caso del municipio de Tequila y otros, Moreira sostuvo que la solución pasa por el funcionamiento real de las instituciones y los contrapesos democráticos, particularmente del Congreso de la Unión.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI ı Foto: Cuartoscuro

“El problema se va a terminar cuando las instituciones funcionen. Los que son contrapesos deberían de funcionar, entre ellos la Cámara de Diputados”, subrayó.

En ese sentido, criticó que no se haya instalado la Bicameral de Seguridad Nacional, ni la comisión bicameral de seguimiento a las fuerzas armadas en tareas de seguridad, y acusó que comisiones clave como Defensa, Marina y Seguridad “se han convertido en oficinas de relaciones públicas”.

Asimismo, reprochó que organismos electorales hayan evitado enfrentar lo que calificó como la mayor amenaza a la democracia mexicana. “Nunca quiso hablarse de la mayor amenaza que tiene la democracia mexicana, que es el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo, en referencia al INE y al Tribunal Electoral.

En cuanto a las responsabilidades de los gobiernos estatales, el coordinador priista enumeró cinco acciones urgentes que, a su juicio, deben implementar los gobernadores: depurar y profesionalizar las policías municipales; hacer funcionar los consejos estatales de seguridad con rendición de cuentas; limitar fuentes de financiamiento del crimen ligadas a actividades aparentemente lícitas como casinos y venta de alcohol; fortalecer sistemas locales de inteligencia; y concluir averiguaciones previas para castigar crímenes emblemáticos.

En materia electoral, Moreira consideró que Morena intenta contrarrestar el debate sobre la sobrerrepresentación legislativa con encuentros públicos, pese a que —recordó— un estudio de la UNAM sostiene que dicha figura es inconstitucional. “Morena cree que gana teniendo sobrerrepresentación, en realidad pierde porque no tiene legitimidad”, afirmó.

Finalmente, respecto a la reforma para reducir la jornada laboral, el diputado reiteró el respaldo del PRI a la implementación de las 40 horas semanales, siempre que se haga de manera gradual y con estímulos fiscales para pequeños y muy pequeños empresarios.

“En lo general vamos a favor, pero queremos modificaciones”, precisó, al confirmar también su apoyo a que se otorguen dos días de descanso semanales.

Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT