Gobierno actúa con opacidad y debilita la confianza institucional: Rubén Moreira

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió que la falta de claridad del gobierno federal en materia de seguridad nacional mina la confianza pública y debilita los canales institucionales de rendición de cuentas.

El legislador criticó que información relevante sobre actividades sensibles, como movimientos aéreos o acciones de cooperación con Estados Unidos, no se comunique de manera oficial al Congreso ni a la ciudadanía.

“Yo creo que el gobierno mexicano es poco claro y eso no abona en tener confianza en lo que se está haciendo. En lugar de caminar por las vías institucionales para dar la información correcta, nos enteramos por vecinos del lugar que ven aterrizar un avión o por las autoridades norteamericanas”, señaló.

Moreira insistió en que el Congreso de la Unión debe asumir plenamente su papel como contrapeso del Poder Ejecutivo, por lo que urgió a instalar de inmediato la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, cuya ausencia calificó como una grave omisión.

“Yo insisto en que las dos cámaras ya deben de instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Es una burla al derecho, pero además es una falta de respeto a nosotros mismos”, afirmó.

El coordinador priista subrayó que resulta inadmisible que, tras casi cuatro años, dicha comisión —considerada una de las más importantes para la supervisión del Estado— no haya sido instalada, al igual que otras instancias bicamerales clave.

“Cómo es posible que tengamos casi cuatro años que no se instala la Comisión Bicameral, que es una de las fundamentales, como la de Seguridad Nacional, y que las comisiones de seguridad de ambas cámaras, así como las de Defensa y Marina, se conviertan en sitios de relaciones públicas y no en espacios para discutir temas profundos”, cuestionó.

Finalmente, Moreira recordó que el Poder Legislativo no debe actuar como acompañante pasivo del gobierno, aun cuando exista una mayoría parlamentaria.

“La Cámara de Diputados y la de Senadores somos un contrapeso al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. No somos ni debemos ser comparsa”, sentenció.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente debate sobre la transparencia, la supervisión legislativa y la conducción de la política de seguridad nacional, particularmente ante la presión internacional y la cooperación con Estados Unidos en temas sensibles.

MSL