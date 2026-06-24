Arranca la disputa interna por defensa de Chihuahua

La contienda interna de Morena por la Coordinación de los Comités Estatales en Defensa de la Transformación en Chihuahua inició con fuerza este martes, luego de que la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, formalizaran su registro como aspirantes ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Andrea Chávez fue la primera en inscribirse durante el segundo día de registros que se realizan en el World Trade Center de la Ciudad de México. Tras concluir el trámite, aseguró que Morena está en condiciones de poner fin a un siglo de gobiernos encabezados por el PRI y el PAN en la entidad.

Minutos después, Pérez Cuéllar se convirtió en el segundo aspirante en registrarse. El alcalde con licencia arribó acompañado por decenas de simpatizantes y liderazgos morenistas de Chihuahua, conformando hasta ahora la movilización más numerosa observada en el proceso de registros.

La senadora del guinda presumió que, a pesar de no acudir con porras afines de su entidad —como otros candidatos—, no llegó sola, sino acompañada de “su hijo” y “el apoyo en las encuestas del pueblo”.

Por Chihuahua también acudió a registrarse el exmilitante del Partido Encuentro Social (PES), Luis Carlos El Capi Arrieta. En entrevista, aseguró que en este estado existe una necesidad urgente de un cambio profundo en la conducción del gobierno, al considerar que las condiciones actuales demandan una transformación para todos.

Además, el ahora morenista descartó rivalidades internas y enfatizó que existe unidad entre los aspirantes.