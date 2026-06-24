Tumban acciones afirmativas

Con la novedad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de tomar una decisión relevante en materia de paridad, aunque no precisamente para ampliarla. Y es que resulta que ayer echó abajo los lineamientos que establecían acciones afirmativas de cara a la renovación de alcaldías el año entrante en Jalisco. Es sabido que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad había establecido que en Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán, fueran postuladas sólo mujeres, ya que nunca han gobernado estas demarcaciones. Incluso, nos recuerdan, en el caso de Zapopan se había planteado que fueran postuladas mujeres indígenas o de la diversidad sexual. El caso es que esta medida ha sido ya revocada con cuatro votos a favor y dos en contra con el argumento de que las medidas excedían los límites de regulación. Nos piden esperar el reclamo que vendrá de organizaciones feministas que antes de la sesión de ayer ya habían advertido que venía un “inédito y alarmante retroceso democrático”.