Desafío en Villahermosa

Y fue de nuevo en Tabasco, entidad que alguna vez se denominó “edén”, y en particular en Villahermosa donde ayer se reportó que grupos armados incendiaron vehículos, atacaron tiendas de conveniencia de la cadena Oxxo y arrojaron dispositivos ponchallantas en una vialidad, provocando afectaciones a automovilistas. Derivado de lo anterior, se aseguró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, reforzó las acciones de vigilancia y prevención del delito en distintos municipios de Tabasco como parte de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno del estado. Llama la atención para quienes viven en la entidad que gobierna el morenista Javier May, que el crimen escogiera justo el día en el que miles de familias se unieron para ver el partido de la Selección Mexicana —tras lo cual salieron a las calles a festejar— para realizar desmanes. Hay quien no descarta que estas acciones representen mensajes desafiantes para la autoridad. Uf.