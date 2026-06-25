Que avisen

Y nos dicen que en Morena bien podrían haber aplicado ayer aquello de: “¡avísenme!”, tras haber lanzado un pronunciamiento de arropo al candidato de izquierda en Colombia, Iván Cepeda. Y es que, nos cuentan, el partido que dirige Ariadna Montiel se fue con todo contra los procesos preliminares de cómputo de votos que dan el triunfo al derechista Abelardo de la Espriella. “Resulta preocupante que algunos sectores pretendan dar por concluido un proceso electoral cuyo margen es extraordinariamente reducido —apenas el 0.9%, equivalente a menos de 250,000 votos—… Por eso sostenemos que toda revisión, todo recuento y toda instancia legal prevista por la legislación colombiana debe agotarse plenamente antes de que nadie pretenda cerrar el debate democrático”, advirtió Morena, al que poco le faltó para exigir, nos cometan, aquello de “voto por voto, casilla por casilla”. El caso es que después de ese comunicado, en Bogotá el propio Cepeda aceptó los resultados que dan el triunfo a su adversario. Por eso: hubieran dicho antes.