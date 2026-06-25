Ve fallas por alta demanda de verano

Durante su conferencia Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que los cortes de energía que llegan a presentarse ante la alta demanda eléctrica en temporadas de calor no son apagones, sino fallas en las redes de distribución.

Al detallar que los apagones hablan de la falta de capacidad para responder a la demanda de energía, la mandataria sostuvo que éste no es el caso de México y atribuyó las interrupciones de luz que han registrado en el país a errores en las líneas que se utilizan para llevar la energía a los usuarios, situación que, dijo, ya se atiende para mejorar el servicio.

739 mil mdp será la inversión para realizar el proyecto

“Es por eso estamos trabajando muy fuerte, particularmente con CFE, para fortalecer estas líneas de distribución. Entonces, “apagones” significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda. Eso no existe. Lo que sí hay son fallas en la distribución, sobre todo, que se está buscando solucionar con esta inversión en muchos lugares del país”, declaró.

También comentó que otro fenómeno que abona a las interrupciones de luz es que la temporada de calor intenso ha comenzado a registrarse anticipadamente, lo que genera problemas en el abastecimiento del suministro.

Para ello, recordó que ya se realiza una inversión significativa a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, de esta manera, el sistema soporte demandas abruptas de energía como las que se registran en temporadas de calor, con el encendido de aires acondicionados en las regiones que presentan altas temperaturas.

Entre estas obras, explicó la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, se trabaja en concluir proyectos pendientes de la administración anterior, a lo que se suman inversiones para modernizar las redes de suministro e implementar en ellas sistemas inteligentes para la supervisión automática que permitirá identificar fallas en el suministro del servicio.

Resaltó que para este año se tiene un requerimiento pronosticado máximo de 55 mil mw, pero ya se cuenta con una capacidad instalada de más de 70 mil mw.

Durante su intervención en la conferencia presidencial, Calleja Alor sostuvo: “Con eso quiero decir que tenemos energía suficiente para atender la demanda nacional. Y esto se refuerza —como les comento— con los trabajos que se están haciendo, tanto en la red de distribución como en la de transmisión, que incluye también: sustitución de transformadores, modernización de éstos, instrumentación, automatización y toda la parte de kilómetro circuito, que se están incluyendo con los proyectos de transmisión adicionales de esta administración; y todas las redes de distribución inteligente que también estamos instalando en los sistemas de distribución del país”.