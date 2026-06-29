CSP destaca el plan de vivienda; aporta 1% al PIB, asegura

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de 48 casas en Chiapas y destacó los alcances de su proyecto de Gobierno en este rubro, ya que aporta uno por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) gracias a los empleos que genera; además de que beneficiará a cerca de 30 millones de personas durante su gobierno.

Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria afirmó que el Programa de Vivienda para el Bienestar marca una ruptura con los créditos que, a su parecer, dejaron deudas millonarias a trabajadores y urbanizaciones desconectadas de los servicios básicos.

503 escrituras de suelo sustentable se entregaron en el evento

Desde esa línea, Sheinbaum Pardo trazó una comparación entre el modelo neoliberal y el esquema actual.

Sostuvo que durante 36 años el acceso a una casa dependía de financiamientos que no bajaban pese a los pagos. También cuestionó propiedades de 40 metros cuadrados, alejados de escuelas, hospitales, empleos y comercios.

La mandataria llevó el debate sobre estos préstamos al bolsillo de los trabajadores y presentó cuatro casos de Chiapas para explicar la reducción de saldos.

El primero fue el de Carlos Ortiz Téllez, de Tapachula, quien pidió 89 mil pesos, pagó 446 mil y aún debía un millón 350 mil. Sheinbaum Pardo afirmó que su adeudo quedó en cero tras la revisión por parte de su Gobierno.

Otro caso fue el de Griselda Durán Guiza, de Tuxtla Gutiérrez, quien recibió un crédito inicial de 85 mil pesos, cubrió 578 mil y todavía tenía un saldo superior a un millón 130 mil. Ismael Farrera, de Chiapa de Corzo, pasó de una deuda de 776 mil a 44 mil pesos. Candelario Córdova, también de Tapachula, redujo su obligación de un millón 380 mil a 77 mil pesos.

Hasta ahora, dijo la Presidenta, casi cinco millones de créditos han tenido descuentos, liquidaciones o ajustes. Bajo su cálculo, esta medida benefició a cerca de 20 millones de personas si cada hogar tiene, en promedio, cuatro integrantes.

Aseguró que el programa contempla 1.8 millones de viviendas con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que, a nivel nacional, se tienen 420 conjuntos habitacionales en 31 estados con 475 mil viviendas, de las que 190 mil ya están en obra. Precisó que se han entregado tres mil 600 viviendas, en julio inicia la entrega de cinco mil más y se aperturan 18 fraccionamientos adicionales. En Chiapas, señaló, Vivienda para el Bienestar contempla 34 mil hogares con una inversión de más de 20 mil millones de pesos: 19 mil 500 ya están contratadas y tres mil 800 lo harán en los próximos días.

Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, informó que el programa contempla 1.8 millones de apoyos de mejora, un millón de escrituras y 5.1 millones de reestructuras o condonaciones. En el caso específico de Chiapas se fijó una meta de 70 mil casas, con inversión superior a 42 mil millones de pesos.

Por su parte, el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, respaldó a la Presidenta y asguró que su administración ha seguido tres principios marcados desde la Federación. Honestidad, resultados y amor al pueblo.

Ramírez también afirmó que Chiapas cerrará este año con más de 23 mil viviendas, con proyectos en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Pichucalco y Palenque. También destacó el puente Rizo de Oro, obra que, según dijo, reducirá de seis o siete horas a dos horas y media el traslado de la Sierra Madre a Tuxtla Gutiérrez.