Cae con 11 mil huevos de tortuga

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detectaron el traslado ilegal de más de 11 mil huevos de tortuga marina golfina en Colima, después de que elementos de la dependencia los localizaron en un punto de seguridad instalado en la localidad de Estapilla, municipio de Colima.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que su Oficina de Representación en el estado emitió un dictamen técnico de identificación de daños en materia de recursos marinos por 11 mil 175 huevos de tortuga golfina.

El cargamento salió de Michoacán y viajaba en cinco cajas de cartón y tres costales, de acuerdo con la información oficial. Tras la revisión, autoridades federales remitieron al hombre que los llevaba ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la biodiversidad.

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Con apoyo del Ejército, personal de la Profepa y de la FGR cuantificó el material asegurado y documentó su condición para integrar el dictamen correspondiente. La autoridad ambiental también prevé emitir en los próximos días un documento sobre reparación del daño.

Para reducir la afectación, Profepa recomendó la siembra de los huevos, debido a que existe un periodo breve en el que todavía pueden resultar viables para eclosionar. La dependencia precisó que ese resultado no puede asegurarse, ya que se desconoce cuánto tiempo permanecieron fuera del nido y bajo qué condiciones ocurrió el traslado.