Nos hacen ver que las presiones sobre el asunto de la coherencia calan fuerte en la 4T a medida que se aproximan los comicios de medio término. De manera que para muchos será necesario desmarcarse de figuras políticas dentro del movimiento que han sido manchadas, salpicadas o enlodadas con algún señalamiento público. Y aunque no esté detrás de un puesto de elección popular, nos dicen que ha sido imperativo para la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, marcar distancia del recientemente denunciado por violencia familiar exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, por dos razones: en primer lugar, porque nadie pudo olvidar que Rodríguez Padilla formó parte de su equipo de asesores cuando fungió como consejera independiente de Pemex, y, en segundo, porque precisamente será ella quien en un par de meses asuma la responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres. “Fue uno de mis asesores y siempre cumplió”, sí, pero como dice el dicho, “caras vemos, corazones no sabemos” y “quien violente a una mujer, que sufra las consecuencias”. Ahí el dato.

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