Debut accidentado

Los que, nos cuentan, no pueden con la paradoja de simpatizar con la derecha y enfrentar la suerte de iniciar con el pie izquierdo son los del nuevo partido político Somos MX, del experredista Guadalupe Acosta Naranjo. Apenas les dieron luz verde y ya se fueron de lado con la orden del INE de cambiar de nombre y colores, además, después de unos días de estrenar su registro nacional, ya admitieron que lo suyo no será presentar un programa político distinto a los que ya nos han planteado. Para pronto, nos dijeron, a ellos lo que les mueve es subirse en alianza con otro —u otros— partidos más fuertes. Y aunque dicen los también simpatizantes de la famosa Marea Rosa que su misión principal es hacerla de mediadores para reconciliar a la oposición dividida, nos comentan que sus motivaciones ya expresadas sólo dan la razón a los malpensados sobre que detrás de los recién nacidos partidos políticos podría haber interés por allegarse a una fuente dinero público. ¿Será?

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