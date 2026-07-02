Layda y su asueto: me ganó la emoción

Más vale que la afición mexicana sepa agradecer el impulso que le está dando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de cara al próximo partido de la Selección Nacional contra Inglaterra. Nos dicen que si el Tri vence a los ingleses el domingo —como todos esperamos— habrá que recordar el sacrificio que hizo la morenista —ella lo dijo: “Arriesgando mi vida, porque me van a regañar”—, al atreverse a dar el día libre a sus burócratas para que “descansaran y recuperaran fuerzas” con miras al decisivo encuentro mundialista que viene. “Yo creo que los ciudadanos campechanos nos hemos ganado el día libre mañana”, dijo, guiada por la emoción de atestiguar el pase de México al quinto partido, la noche del martes. Lo que muchos cuestionan es que, la decisión de la mandataria estatal morenista implica que se deje de hacer trabajo y que al final paguen su ocurrencia los mismos de siempre: los contribuyentes. Así la graciosa concesión de Layda porque, ha declarado: “Me ganó la emoción”. Uf.

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