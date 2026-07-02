Los nuevos desafíos

Y fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el que salió al paso para calmar los ánimos de la opinión pública —y hasta bajarle el tono a algunos catastrofistas—, al explicar que el hecho de que Estados Unidos no quiera extender el T-MEC no implica que el acuerdo comercial vaya a desaparecer de la noche a la mañana —le queda al menos una década de vida y muchas posibilidades de que sea extendido en el futuro—. Con esta claridad sobre la mesa, lo que sigue es asumir una nueva realidad que implica defender los intereses del país en términos comerciales cada año y, en la medida de lo posible, estar listos para responder a planteamientos reales, pero también a eventuales ocurrencias que de pronto puedan surgir de uno de los socios. Por lo pronto, es sabido que hasta el 20 de enero de 2029 Donald Trump deja la Casa Blanca y que existe el riesgo natural de que llegue una persona que desee darle continuidad a su doctrina de economía aislada. La política de cabeza fría, ya referida antes por Marcelo y por la Presidenta, será clave en los tiempos que vienen, nos comentan.

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