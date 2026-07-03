A un año de arranque, Plan Oriente suma 75,786 mdp

avance de acciones del programa en el Edomex, en imagen de archivo.

EL PLAN INTEGRAL de la Zona Oriente del Estado de México acumula, a un año de su anuncio, una inversión de 75 mil 786 millones de pesos en 121 programas y acciones sociales y urbanas, en beneficio de 10 millones de mexiquenses, con obras y acciones en materia de salud, infraestructura, agua, movilidad, vivienda y espacios públicos.

Dicha estrategia es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobierno del Estado de México, a cargo de Delfina Gómez Álvarez, con la participación de los municipios de la región.

10 millones de mexiquenses beneficiados con las obras

En materia de agua y drenaje se ejecutan 101 acciones con una inversión de nueve mil millones de pesos, de los cuales el Estado de México aportó 518 millones de pesos. En vivienda se programaron 100 mil apoyos para mejoramiento y la regularización de 12 mil casas habitación.

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Respecto al rubro de salud se proyecta una inversión de 16 mil millones de pesos para la construcción de cuatro hospitales y seis Unidades de Medicina Familiar; además, bajo el esquema IMSS-Bienestar se destinarán cuatro mil 190 millones de pesos para fortalecer 17 hospitales, 180 unidades médicas y 57 quirófanos, además de ocho salas de hemodiálisis.

De igual forma, tres Centros de Salud fueron reconvertidos en Centros de Servicios Ampliados en Chimalhuacán, Ecatepec y Valle de Chalco, y en materia social se invierte en 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

Del total de los recursos del plan, 60 por ciento proviene del Gobierno federal, otro 30 por ciento del Gobierno del Estado de México, mientras que el 10 por ciento restante es aportado por los municipios.